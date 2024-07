Ana Maria Braga manda recado bem-humorado para Eliana: 'Eu bato'

Apresentadora do 'Mais Você', Ana Maria Braga celebrou a chegada de Eliana na Globo e exaltou as qualidades da nova colega de emissora

A chegada de Eliana à TV Globo animou os colegas de trabalho da apresentadora! Nesta segunda-feira, 1, Ana Maria Braga comentou sobre a nova fase na carreira da amiga de longa data e fez questão de exaltar suas qualidades como profissional.

Durante o 'Mais Você', Tati Machado, finalista do 'Dança dos Famosos', contou detalhes do bate-papo que teve com Eliana, sua futura colega no 'Saia Justa', exibido no GNT. Ao revelar que as duas falaram sobre a Ana Maria, a veterana mandou um recado ao vivo e bem-humorado para a ex-SBT.

"Se falar mal de mim eu bato nela", brincou a loira. E completou: "A gente é amiga há muito mais tempo do que as tratativas dela com a Globo. Ela é simples, tem um coração bondoso. Ela tem vontade de ser e fazer feliz". Se divertindo com a situação, Tati Machado deixou claro que as duas falaram muito bem da apresentadora.

Por fim, a comandante do 'Mais Você' desejou grande sucesso à nova colega de emissora: "Eliana vai arrasar aqui na Globo. Não tenho dúvida. Talento e disposição ela tem. E é claro que essa nossa casa aqui é sua também. E eu estou te esperando", declarou Ana Maria Braga.

Vale lembrar que o anúncio oficial da contratação de Eliana na Globo aconteceu na última quinta-feira, 27, através de uma publicação da apresentadora nas redes sociais. No domingo, 30, ela participou do 'Fantástico' e falou sobre sua saída do SBT.

Eliana ainda revelou quais serão os seus primeiros projetos no Grupo Globo. Ela é a nova apresentadora do programa 'Saia Justa', que voltará ao ar no GNT com um novo time de estrelas. Além disso, a loira vai comandar o programa 'The Masked Singer Brasil' e também o 'Vem Que Tem', que é anual.

Ana Maria Braga sobre Eliana: “se falar mal de mim, bato nela” kkkkkkkkk

Esperando já o dia do café da manhã dessas duas 🤣#MaisVocêpic.twitter.com/2NNQ4Ckx3B — Paulo Ricardo 📺 (@midiaspaulo) July 1, 2024

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eliana Michaelichen (@eliana)

Detalhes da casa de Eliana são revelados no Fantástico

Na noite deste domingo, 30, a apresentadora Eliana apareceu oficialmente na telinha da Globo como recém-contratada. Ela assinou o contrato com a emissora carioca na última semana e falou com o programa Fantástico sobre a transição em sua carreira. A artista recebeu a equipe da atração em sua casa em São Paulo e mostrou alguns detalhes da mansão.

Eliana vive no local com os dois filhos, Arthur e Manuela, e o marido, o diretor Adriano Ricco. A mansão é deslumbrante e clássica. O local possui decoração em tons sóbrios e móveis clássicos; confira mais detalhes!