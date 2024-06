Dra. Caroline Bonacossa conta sua jornada no direito previdenciário

O objetivo da advogada Caroline Bonacossa era se tornar delegada federal, mas seus estudos a levaram por outro caminho. "Minha pretensão era prestar concurso, mas me apaixonei pelo direito previdenciário ao longo do caminho. Enfrentei diversos desafios financeiros, comecei atendendo a domicílio, carregando um notebook velho e uma impressora. Pegava ônibus, ia a pé, e isso me fez ver a realidade das pessoas na sua essência", conta.

Sua abordagem e disposição de ir além, logo conquistaram mais clientes. “Com o tempo, o número de clientes aumentou significativamente, me forçando a buscar um ponto de atendimento fixo. No início dividia um espaço com um colega, mas a demanda me levou a estabelecer um local próprio. De repente, começou a ter uma fila que rodava o corredor do prédio", conta.

Hoje lidera um escritório com quatro unidades no Espírito Santo e uma no Rio de Janeiro, contando com uma equipe de 24 pessoas. "Eu nunca imaginei que chegaria tão longe. Minha trajetória é marcada por um compromisso com a justiça social e a defesa dos direitos previdenciários daqueles que me procuram. Cada indivíduo é único, é uma vida inteira de trabalho que chega às minhas mãos", destaca.

Além de sua dedicação, Caroline também se destacou no ambiente digital, especialmente durante a pandemia. "Eu sou tímida, mas tive que me reinventar. Minha capacidade de comunicar de forma clara e acessível atraiu uma grande audiência, resultando em reconhecimentos como o Top 100 Advogadas Digitais de 2023, concedida pela ADVBOX. Falar de uma forma simples, sem ‘juridiquês’, é essencial", finaliza.

Site:https://www.carolinebonacossa.com.br

Instagram: @caroline.bonacossa