Luciano Huck realiza sonho de fã que o homenageou com tatuagem

O apresentador Luciano Huck surpreendeu uma fã nos bastidores do 'Domingão' após mulher revelar uma tatuagem com seu rosto

O apresentador Luciano Huck dividiu com os seguidores uma surpresa bastante especial recebida de Dona Vera, sua grande fã. Nos bastidores do 'Domingão', o comunicador mostrou seu encontro com a mulher e se surpreendeu ao descobrir que ela havia o homenageado com uma tatuagem.

No vídeo publicado por Luciano, Dona Vera explica o quanto gosta do famoso e revela o grande sonho em conhecê-lo. Ao saber da história, Huck fez questão de chamar a fã nos estúdios Globo no intervalo das gravações para abraçá-la.

Provando que admira bastante o apresentador, a mulher revelou uma tatuagem do rosto de Luciano em sua coxa. Antes de finalmente encontrar o comandante do 'Domingão', Dona Vera ainda conheceu Lívia Andrade e Déa Lúcia nos bastidores, que também se surpreenderam com a homenagem.

"Minha nossa senhora! Temos lulu na coxa!", disse Lívia. "Luciano? Você tá maluca!", reagiu Dona Déa ao reconhecer o rosto do apresentador na tatuagem. Em seguida, a fã de Luciano Huck não conseguiu segurar a emoção ao se deparar com o ídolo.

Buscando retribuir todo carinho recebido, o marido de Angélica decidiu realizar um outro sonho de sua fã: reencontrar a filha, Michele da Silva, em Portugal, após cinco anos sem vê-la. No vídeo, inclusive, Luciano Huck mostra um pouco do encontro emocionante entre mãe e filha.

"Não é todo dia que a gente recebe uma homenagem dessa! E tenho que retribuir esse carinho, né?! Bora realizar seu sonho, Dona Vera! Partiu Portugal ver a filha, matar a saudade e dar um abraço apertado. Obrigado por tanto carinho, Dona Vera!", escreveu o apresentador na legenda da publicação.

Luciano Huck celebra chegada de Eliana à Globo

A apresentadora Eliana está de casa nova! Nesta quinta-feira, 27, ela foi anunciada oficialmente como a nova contratada da TV Globo. Com a novidade, diversos amigos famosos da loira fizeram questão de parabenizá-la pelo novo ciclo em sua vida profissional.

Luciano Huck foi um dos primeiros a comemorar a novidade. Nas redes sociais, logo após Eliana revelar em primeira mão a notícia, o apresentador do 'Domingão' deixou um recado especial à nova colega de trabalho.

"Seja muito bem-vinda. Que seja o começo de um ciclo de felicidade e realizações. O Domingão te espera", declarou o marido de Angélica. Além de Huck, outros artistas também celebraram a contratação da loira; confira mais detalhes!