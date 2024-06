Junior faz seu primeiro show com coreografia na carreira solo

Em carreira solo desde 2023, Junior se apresenta em um festival pela primeira vez durante sua nova fase e dá show com coreografias

O cantor e músico Junior brilhou durante sua primeira apresentação com coreografia em sua carreira solo. Ele iniciou o seu projeto solo em 2023 e ainda não saiu em turnê. Porém, ele deu uma pista do que será o seu show ao participar do Festival Salve o Sul, que aconteceu no domingo, 9, em São Paulo, para arrecadar verba para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

Ele subiu ao palco com seus bailarinos e atraiu todos os olhares para a sua nova fase na música. O artista é sucesso desde a infância, quando fez dupla com a irmã, Sandy, e já fez parte de bandas e foi DJ. Agora, ele está em carreira solo no universo do pop e promete sair em turnê em breve.

No palco do festival, ele deu um ‘gostinho' do que será seu novo show - que está em preparação para sua primeira turnê em breve. Junior dançou e cantou, demonstrando o seu talento de um artista completo, ao som das músicas do álbum Solo, como Cena de Filme, Paraquedas e Seus Planos.

Vale lembrar que, há poucas semanas, Junior fez o seu próprio evento de arrecadação de dinheiro para o Rio Grande do Sul. Ele aproveitou o lançamento das novas músicas para fazer uma audição solidária em São Paulo com a presença dos fãs. Ele reuniu seus admiradores em uma casa de shows para ouvir as novas canções e ainda cantou algumas músicas em ‘voz e violão’ no palco, mas sem coreografias.

View this post on Instagram A post shared by JUNIOR (@junior_oficial)

View this post on Instagram A post shared by Junior Lima 🎵 | Fã-Clube (@jr_limafcoficial)

View this post on Instagram A post shared by Junior Lima 🎵 | Fã-Clube (@jr_limafcoficial)

Junior - Foto: BrazilNews

Junior - Foto: BrazilNews

Junior - Foto: BrazilNews

Junior já revelou crise no casamento

O cantor e músico Junior contou que já viveu uma crise no casamento com Monica Benini. Ele contou que a fase difícil na relação coincidiu com a pandemia e uma obra que estava fazendo em casa, e o casal precisou se reajustar para manter a relação firme e forte até hoje.

"Acho que foi difícil para a grande maioria dos casais [durante a pandemia]. A pressão desse período não foi pouca e pra gente também. A nossa pandemia foi muito estressante e imagino que para a grande maioria das pessoas também. E a gente viveu uma fase que eu não estava bem de cabeça, a Monica também não estava. A gente teve muito estresse com obra, com as coisas que são extremamente mundanas mas que são absolutamente estressantes. E a gente viveu realmente um caos, que as vezes eu conto para alguns amigos e as pessoas falam: ‘Não, não é possível’. Foi um período muito difícil e acabou refletindo na nossa relação. Houve um período em que eu achei que a coisa estava desandando mesmo. A gente teve conversas bem sérias, do tipo, ‘vou vai ou racha’”, afirmou ele.

E a superação aconteceu quando o casal decidiu desacelerar e entrar no eixo novamente. "Eu sei que foi um momento em que eu me liguei que na verdade, o que estava de errado era tudo externo e a gente estava deixando tudo influenciar na nossa relação. Eu estava muito intolerante com ela e ela comigo. E eu lembro de ter tido um sentimento de dar uns 20 passos para trás, recuar. Vou fazer o movimento contrário, fazer um esforço para me tornar de novo uma pessoa muito mais paciente, tolerante, centrada, calma. Dei aquela desacelerada. E aí isso fez muito efeito para a gente. Acho que foi reconhecer onde eram os problemas, que aquilo ia muito além do casal e a gente estava tudo certo e estava deixando os problemas de fora atrapalharem a nossa relação”, afirmou.

O desfecho se tornou a música Dá Pra Ser Leve, que ele criou junto com seus parceiros em um camping de composição para o novo álbum. "Então, passou um período e eu entrei no camping de composição, o sentimento ainda estava fresco, a gente já estava melhor, já tinha dado uma boa resolvida na história toda. A gente já estava fazendo o movimento das duas partes de cuidar da relação, mas eu quis trazer isso na música porque eu acho que é uma coisa que foi um negócio tão importante para a gente olhar e entender que dava ser muito mais leve do que estava sendo e bastava a gente se esforçar para isso... Entender o que estava acontecendo e descontar os problemas nos problemas em si e não na nossa relação. Eu achei que ia ser interessante botar isso pro mundo, acho que outras pessoas vão precisar ouvir isso”, declarou.