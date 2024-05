Junior reúne os fãs em audição solidária do novo álbum

O cantor Junior subiu ao palco para revelar as canções do álbum Solo - Vol. 2 em audição solidária em prol do Rio Grande do Sul

O cantor e músico Junior subiu ao palco na noite de quarta-feira, 22, para uma audição solidária. Ele marcou o evento para arrecadar verba para doar para as vítimas da enchentes no Rio Grande do Sul. O evento aconteceu em uma casa de shows na cidade de São Paulo e contou a audição das novas faixas do álbum Solo - Vol. 2, que serão lançadas na noite desta quinta-feira, 23, nas plataformas digitais.

Com o local repleto de fãs, ele se divertiu no palco ao som das novas faixas, conversou com os fãs sobre a alegria de estar de volta ao mundo pop e também relembrou algumas músicas do álbum Solo - Vol. 1 em clima de ‘voz e violão’. Junior foi aclamado pelos fãs durante todo o evento e demonstrou muita alegria com todos que estavam ali.

“Eu estou arrepiado dos pés à cabeça, muito feliz de ter conseguido realizar essa história. Foi uma ideia que surgiu no domingo e a gente está aqui com esse tanto de gente para fazer uma ação muito massa. Se cada um fizer a sua parte, tudo pode facilitar muito, a gente sabe de tudo que está acontecendo. Foi uma oportunidade única. Uma noite muito especial, obrigada a cada um que veio e contribuiu”, disse ele no palco.

Veja as fotos do evento na galeria abaixo:

Nova foto dos filhos de Junior

Filhos do cantor e músico Junior, os pequenos Otto, de 6 anos, e Lara, de 2 anos, roubaram a cena em uma foto inédita com a mãe, a influencer Monica Benini. As crianças apareceram abraçadas com a mãe em uma foto encantadora que ela usou nas redes sociais para celebrar o Dia das Mães nas fotos.

Na imagem, os fãs puderam ver o quanto Otto e Lara já cresceram. Na legenda, Monica falou sobre a alegria de ser mãe deles.

"Na última semana eu experimentei sentimentos talvez já conhecidos, mas que nunca imaginei sentir nesse contexto. Fui atravessada. Me senti em caquinhos. E foi neles, somente neles, que encontrava uma possibilidade de sorrir. Ter filhos é uma coisa louca. O papel mais difícil de desempenhar. Mas o que eu mais me orgulho, de longe. A maior das recompensas. O maior amor que eu já imaginei poder sentir. Meu tudo. Minha vida", afirmou ela.