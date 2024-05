Junior revela que viveu crise no casamento: ‘Conversas bem sérias’

Ao lançar seu novo álbum da carreira solo, Junior fez música sobre período difícil, incluindo uma crise no casamento com Monica Benini

O cantor e músico Junior está com novidade em sua carreira solo. Nesta quinta-feira, 23, ele lança o álbum Solo - Vol. 2, que traz novas canções de seu novo mergulho no mundo do pop. E uma das canções do novo projeto é Dá Pra Ser Leve, na qual ele fala sobre a superação de um período difícil em sua vida, incluindo a pandemia e a crise que viveu no casamento com Monica Benini.

Em coletiva de imprensa poucos dias antes do lançamento, o artista contou mais detalhes sobre o movimento para manter seu relacionamento com a esposa. Junior contou que a fase difícil na relação coincidiu com a pandemia e uma obra que estava fazendo em casa, e o casal precisou se reajustar para manter a relação firme e forte até hoje.

"Acho que foi difícil para a grande maioria dos casais [durante a pandemia]. A pressão desse período não foi pouca e pra gente também. A nossa pandemia foi muito estressante e imagino que para a grande maioria das pessoas também. E a gente viveu uma fase que eu não estava bem de cabeça, a Monica também não estava. A gente teve muito estresse com obra, com as coisas que são extremamente mundanas mas que são absolutamente estressantes. E a gente viveu realmente um caos, que as vezes eu conto para alguns amigos e as pessoas falam: ‘Não, não é possível’. Foi um período muito difícil e acabou refletindo na nossa relação. Houve um período em que eu achei que a coisa estava desandando mesmo. A gente teve conversas bem sérias, do tipo, ‘vou vai ou racha’”, afirmou ele.

E a superação aconteceu quando o casal decidiu desacelerar e entrar no eixo novamente. "Eu sei que foi um momento em que eu me liguei que na verdade, o que estava de errado era tudo externo e a gente estava deixando tudo influenciar na nossa relação. Eu estava muito intolerante com ela e ela comigo. E eu lembro de ter tido um sentimento de dar uns 20 passos para trás, recuar. Vou fazer o movimento contrário, fazer um esforço para me tornar de novo uma pessoa muito mais paciente, tolerante, centrada, calma. Dei aquela desacelerada. E aí isso fez muito efeito para a gente. Acho que foi reconhecer onde eram os problemas, que aquilo ia muito além do casal e a gente estava tudo certo e estava deixando os problemas de fora atrapalharem a nossa relação”, afirmou.

O desfecho se tornou a música Dá Pra Ser Leve, que ele criou junto com seus parceiros em um camping de composição para o novo álbum. "Então, passou um período e eu entrei no camping de composição, o sentimento ainda estava fresco, a gente já estava melhor, já tinha dado uma boa resolvida na história toda. A gente já estava fazendo o movimento das duas partes de cuidar da relação, mas eu quis trazer isso na música porque eu acho que é uma coisa que foi um negócio tão importante para a gente olhar e entender que dava ser muito mais leve do que estava sendo e bastava a gente se esforçar para isso... Entender o que estava acontecendo e descontar os problemas nos problemas em si e não na nossa relação. Eu achei que ia ser interessante botar isso pro mundo, acho que outras pessoas vão precisar ouvir isso”, declarou.

O novo álbum

O novo álbum Solo - Vol. 2 chega sete meses depois do lançamento do primeiro volume e traz novas sonoridades da fase da carreira de Junior, que já tem mais de 30 anos de trajetória musical. As novas canções foram feitas ao longo de alguns anos e refletem vários momentos e sentimentos dele.

"O processo foi muito longo, passei por vários momentos diferentes e período, inclusive me tornei pai de novo nesse caminho, e muita coisa vai refletindo. Tanto é que tem música para os meus filhos, tem música falando de sentimentos que estavam entalados, tem música mais leve, enfim. Foram muitas fases que eu fui vivendo e tudo isso foi aparecendo no resultado do trabalho. Teve momentos diferentes, em que eu estava eu e meu computador, os instrumentos, e produzir uma série de demos. Teve um período em que eu estava muito sozinho, muito solitário, para eu entender a sonoridade do disco e do artista pop que estou me propondo a trazer. Depois de alguns meses, e de umas quase 20 músicas, eu comecei a procurar parceiros e chegou a hora em que quero amplificar isso ainda mais, fiz um camping de composição e a gente ficou ali por cinco dias inteiros, de manhã até à noite, cheguei no volume gigantesco de música. E depois mais um longo processo criativo no estúdio”, afirmou.

Ele ainda contou quais são suas influencias na música. "Tenho muitas influencias, tem algumas que são influencias musicais da minha vida, como Michael Jackson, Queen, Led Zeppelin, Lenny Kravitz, Lenine, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Maria Gadú, Cassia Eller, Nando Reis… Muita gente. São influencias que não são diretas, é a maneira como a música faz dançar, uma sensação, às vezes só sonoridade”, comentou.

Inclusive, o novo álbum tem uma parceria com a cantora Glória Groove na música Fome. "A escolha dela foi a partir da música, a gente fez a música no camping de composição. Quando a música surgiu, de cara já tinha um arranjo muito parecido com o que virou e só trabalhamos mais em cima. E aí eu sempre senti que tinha muito a ver com ela. Acompanho o trabalho dela de longe, eu sempre estive atento ao talento dela, eu sempre vi que canta muito, compõe, escreve, tem uma parada muito plural da maneira de fazer música, gêneros, ela também é bastante eclética no estilo e tudo mais. Rola essa identificação. A gente se encontrou no trabalho, nos bastidores de um programa de televisão e eu fiz o convite pessoalmente. Eu mandei a música e ela adorou. Foi a questão de arrumar uma data compatível da minha agenda e da dela para a gente se juntar no estúdio e finalizar a música”, declarou.

Futura turnê

Agora, com os dois volumes lançados, os fãs de Junior aguardam pelos shows. Tanto que ele confidenciou que pensava em como seria cantar as músicas no palco enquanto estava produzindo. “Eu gosto muito de fazer show e eu gosto dessa energia par ao show que essas músicas tem. Eu não fazia só pensando nisso, mas tinha um lado meu que pensava, massa, e enfim, como estou com bastante saudade de fazer show, em muitos momentos eu imaginei, pensava que no palco vai ser uma delícia. Esse sentimento aconteceu algumas vezes, não só da minha parte, músicos e produtores também. Quando se gosta como a minha turma gosta de fazer show e tudo mais. A gente fica com esse pensamento e preparando o material para fazer isso. Eu quero muito e estamos trabalhando para isso”, declarou.

E quando isso deve acontecer? "A ideia é no segundo semestre, mas não posso dar certeza. Dá uma certa ansiedade sim. O palco é o lugar onde mais me sinto em casa. Estou mais ansioso para fazer logo. Estou a fim de me divertir com a galera. A ansiedade maior é de querer logo”, afirmou.

Veja os nomes das faixas do álbum Solo - Vol. 2

- Seus Planos

- Cena de Filme (Junior e Thalles Horovit)

- Da pra ser leve (Tuyo)

- Soul e Suor (camp criativo com Junior, Thalles Horovit, Gavi, Bibi, Aguida e Mayra Arduini)

– Tabu (Mayra Arduini, Bibi, Lucas Vaz)

– Fome (Junior e Gloria Groove)

- Salve-se quem puder (Junior)

- Fora da Caixa (Junior e Thalles Horovit)

– Armadilha (Junior)

– Abstinência (Junior)

- Será que vai ser sempre assim? (Junior)