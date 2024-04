Monica Benini faz linda homenagem no aniversário de Junior: "Maior presente"

Monica Benini, esposa de Junior Lima, faz linda homenagem ao marido em seu aniversário de 40 anos; confira!

O cantor Junior Lima está completando 40 anos nesta quinta-feira, 11. E após celebrar a data com um grande festão, o irmão de Sandy ganhou uma declaração especial de sua esposa, Monica Benini, nas redes sociais.

Em seu perfil oficial do Instagram, Monica publicou alguns cliques com seu amado, com quem já é casada há 11 anos. O casal apareceu agarradinho e a artista plástica ainda surgiu segurando o bolo do parabéns para o aniversariante.

Nos comentários, a famosa fez uma linda homenagem para Junior e emocionou seus seguidores. "Há mais de 11 aniversários que caminhamos lado a lado e que eu te acompanho enquanto avançamos por essa vida. Te vendo vencer desafios e matar monstros, se permitindo ser, transbordar. E posso falar? Pra mim você está na sua melhor fase. Têm sido das coisas mais lindas e inspiradoras dessa vida te assistir sendo você, sendo transparente, expressando sua arte e sua alma", disse Monica.

E continuou: "É uma alegria perceber que nossa história vem sendo construída passinho a passinho, longe da perfeição mas com muita verdade. Cada dia a gente constrói um pouco, se entrelaça mais um pouquinho, soma mais um tantão. Que seus planos sempre me incluam pq estar ao seu lado é o maior presente dessa vida. Eu te amo com toda força de amor que existe em mim. To com você, sempre. Feliz aniversário, meu amor".

Nos comentários, Junior agradeceu pelo carinho da mãe de seus dois filhos, Otto, de 7 anos, e Lara, de 2. "Te amo demais!!!!!!!!", escreveu caçula de Xororó.

Junior comemora seus 40 anos em festa com amigos e família

O cantor e músico Junior completou 40 anos de idade! Ele comemorou a nota idade na madrugada desta quinta-feira, 11, em uma casa noturna na cidade de São Paulo com a presença de amigos e familiares.

Entre os convidados estavam a irmã dele, Sandy, o pai e a mãe, Xororó e Noely, a esposa, Monica Benini, o ex-cunhado, Lucas Lima, e os amigos, como Fábio Porchat e Romulo Estrela.

No evento, os looks pretos roubaram a cena. Sandy apostou em um modelito rendado e com transparência. Por sua vez, Lucas Lima e Noely também apareceram com looks completamente pretos. Enquanto isso, o cantor Xororó apostou em uma jaqueta vermelha.

Na mesma noite do seu aniversário, Junior lançou a sua nova música, chamada Seus Planos, que faz parte da segunda parte do projeto de lançamento de sua carreira, o Solo. A música já está disponível nas plataformas digitais e ganhará um clipe ainda nesta quinta-feira, 11.

