Paolla Oliveira se despede de Açores, em Portugal, com álbum de fotos: "Foi lindo"

Finalizando seu trabalho em Açores, Paolla Oliveira se despede da cidade em Portugal ao abrir álbum de fotos da viagem; confira!

A atriz Paolla Oliveira passou um longe período em Açoures, cidade de Portugal, para a gravação de um projeto misteriosa. No entanto, seu trabalho chegou ao fim e nesta sexta-feira, 14, a famosa se despediu da cidade ao abrir álbum de fotos de sua visita.

Em seu perfil oficial do Instagram, a artista publicou alguns cliques curtindo seus dias na cidade europeia. Nas fotos, Paolla apareceu com um belíssimo vestido dourado e esbanjou sua beleza natural ao aparecer sorridente para a câmera. Ela ainda compartilhou um clique com seu namorado, o cantor Diogo Nogueira, que também esteve presente em partes de sua estadia no país.

Na legenda da publicação, a atriz se despediu de Açoures com um lindo textinho e celebrou a finalização de seu projeto. "Açores foi lindo! Concluí um trabalho, fiz novos amigos, vi baleias, recebi uma visita linda aqui além-mar, me reenergizei nessa natureza imensa e nesse pôr do sol cor-de-rosa", escreveu Paolla.

Seus seguidores, no entanto, foram só olhos para sua beleza. Nos comentários eles lhe rasgaram elogios. "Tu deveria ser presa pelo crime de ser tão bonita, pelo amor de Deus", escreveu um internauta. "Maravilhosa que amo!", disparou outro. "Linda demais", enalteceu mais um.

Confira a publicação:

Paolla Oliveira posta fotos quentes com Diogo Nogueira

A atriz Paolla Oliveira e o cantor Diogo Nogueira não deixaram de mostrar toda sua química e paixão na última quarta-feira, 12, de Dia dos Namorados. Muito apaixonado, o casal apareceu em clima de romance e chamou a atenção dos internautas com os registros quentes.

Trocando beijos, carícias e olhares intensos, os pombinhos apareceram com looks combinando e curtindo o momento cheio de amor. Eles então exibiram as fotos para celebrarem a data e a união deles que já dura cerca de quatro anos.

"Parceria 12.06.24", compartilharam um pouco do amor que vivem. Nos comentários, os internautas admiraram a atriz e o cantor. "Lindos", elogiaram. "Que casal", exclamaram ao verem a química intensa entre os dois.