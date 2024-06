Em lua de mel, Monique Evans e Cacá Werneck aproveitam viagem em Paris

Curtindo sua lua de mel com tour pela Europa, Monique Evans e Cacá Werneck aproveitam viagem em Paris e abrem álbum de fotos do passeio; veja!

A apresentadora Monique Evans está curtindo muito a sua vida de recém-casada com sua esposa, a DJ Cacá Werneck. As duas estão fazendo um tour pela Europa para celebrar sua união e nesta terça-feira, 11, elas abriram o álbum de fotos de sua viagem à Paris, na França.

Em seu perfil oficial do Instagram, a mãe de Bárbara Evans compartilhou alguns cliques em clima de romance com sua amada em visita a alguns pontos turísticos da cidade. Nas fotos, a dupla apareceu em frente ao Palácio do Louvre, seguido do Museu do Louvre, além do Arco do Triunfo.

Além disso, Monique Evans aproveitou para se reencontrar com alguns membros de sua família. Durante a viagem, ela pode visitar seu filho, Armando Aguinaga, além de sua nora e neta, Lúcia D'Ávila e Valentina.

"Resumo do primeiro dia em Paris. Demaisssss!! Com meu amor @djcacawerneck, nora @luciadavila04 e aniversariante, minha netinha @vaalentinaaguinaga", escreveu a famosa na legenda da publicação.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Monique Evans (@moniquevansreal)

Monique Evans relata imprevisto na lua de mel com Cacá Werneck

Apesar de estarem vivendo sua viagem dos sonhos, Monique Evans e Cacá Werneck passaram por imprevistos em sua lua de mel. Na última segunda-feira, 10, as duas chegaram na Europa, onde passarão por vários países. O plano inicial era desembarcar em Barcelona, na Espanha, onde o filho, Armando Aguinaga, e a neta, Valentina, da apresentadora residem. No entanto, seus planos mudaram.

Isso porque, devido à chuva na região, o avião precisou pousar em Girona, localizada a pouco mais de 100 km de distância. "Estamos dentro do avião. Estávamos chegando em Barcelona, mas estava chovendo muito e viemos parar em Girona. Estamos parados. Cacá já está caindo dura e eu também. Meu filho e minha neta estão nos esperando no aeroporto. E vamos que vamos de lua de mel", disse a apresentadora em seus stories no Instagram.

No entanto, o acontecido tem também seu lado bom. Monique destacou a beleza da vista aérea da cidade e contou que descreveram como um "lugar medieval lindo". Horas mais tarde, as duas aparecem desembarcando. "Depois de uma maratona estamos atravessando o portão de saída", disse a DJ, que filmou o reencontro entre Monique e o filho.