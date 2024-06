Monique Evans relata imprevisto na lua de mel com Cacá Werneck: "Parados"

A apresentadora Monique Evans e a DJ Cacá Werneck finalmente embarcaram para a lua de mel! Contudo, as duas encararam um imprevisto

A apresentadora Monique Evans e a DJ Cacá Werneck finalmente embarcaram para a lua de mel! Nesta segunda-feira, 10, as duas chegaram na Europa, onde passarão por vários países. O plano inicial era desembarcar em Barcelona, na Espanha, onde o filho, Armando Aguinaga, e a neta, Valentina, da apresentadora residem. Mas um imprevisto aconteceu.

Isso porque, devido à chuva na região, o avião precisou pousar em Girona, localizada a pouco mais de 100 km de distância. "Estamos dentro do avião. Estávamos chegando em Barcelona, mas estava chovendo muito e viemos parar em Girona. Estamos parados. Cacá já está caindo dura e eu também. Meu filho e minha neta estão nos esperando no aeroporto. E vamos que vamos de lua de mel", disse a apresentadora em seus stories no Instagram.

No entanto, o acontecido tem também seu lado bom. Monique destacou a beleza da vista aérea da cidade e contou que descreveram como um "lugar medieval lindo". Horas mais tarde, as duas aparecem desembarcando. "Depois de uma maratona estamos atravessando o portão de saída", disse a DJ, que filmou o reencontro entre Monique e o filho.

Cacá Werneck se casa com Monique Evans em festa luxuosa

Para quem não se lembra, as duas oficializaram a união em uma luxuosa festa de casamento para 230 pessoas, estimada em R$ 800 mil. Após a cerimônia, o casal se hospedou no Copacabana Palace. Além da Espanha, Itália e França também fazem parte do roteiro da lua de mel do casal. Ao todo, são 16 dias viajando.

"No dia 9, estamos indo para Barcelona. A gente chega lá, e vai para Paris com meu filho, minha neta e minha nora para a Eurodisney. Depois, voltamos para Barcelona e seguimos Ibiza, para passar quatro dias. A Cacá vai tocar por lá. Depois, voltamos para Paris, para ela tocar também e voltamos para casa. Vai ser uma loucura", detalhou a apresentadora em recente entrevista ao gshow.