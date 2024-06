Paolla Oliveira posta fotos quentes com Diogo Nogueira: 'Que casal'

Em clima de Dia dos Namorados, Paolla Oliveira posta cliques românticos com Diogo Nogueira e chama atenção com química intensa; veja

A atriz Paolla Oliveira e o cantor Diogo Nogueira não deixaram de mostrar toda sua química e paixão nesta quarta-feira, 12, de Dia dos Namorados. Muito apaixonado, o casal apareceu em clima de romance e chamou a atenção dos internautas com os registros quentes.

Trocando beijos, carícias e olhares intensos, os pombinhos apareceram com looks combinando e curtindo o momento cheio de amor. Eles então exibiram as fotos para celebrarem a data e a união deles que já dura cerca de quatro anos.

"Parceria 12.06.24", compartilharam um pouc do amor que vivem. Nos comentários, os internautas admiraram a atriz e o cantor. "Lindos", elogiaram. "Que casal", exclamaram ao verem a química intensa entre os dois.

É bom lembrar que Paolla Oliveira e Diogo Nogueira estão juntos desde 2021 e já contaram que estão morando juntos há algum tempo. Eles foram apresentados pelo amigo e cantor Mumuzinho, que ligou para o amigo para contar que gostaria de apresentá-lo para a atriz. "Quando ele falou quem era, eu falei: 'Não é possível, será que é verdade isso?' Eu achei que fosse um trote, uma brincadeira", afirmou.

Então, os pombinhos começaram a conversar até marcarem o primeiro encontro. "A gente foi se falando até o dia de se encontrar, aí a coisa foi evoluindo naturalmente. Fiz um pratinho gostoso para ela, uma massa com camarão. É aquela coisa, bate-papo, um vinhozinho", contou ele.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)

PRIMEIRA VEZ DE PAOLLA OLIVEIRA COM DIOGO NOGUEIRA

A atriz Paolla Oliveira resolveu revelar um detalhe de sua intimidade nas redes sociais. Ao responder dúvidas dos fãs no quadro 'Paolla Comenta' no Instagram, ela surpreendeu ao contar sobre a sua primeira vez com o namorado, Diogo Nogueira, no início da relação.

A estrela revelou que o clima de paixão tomou conta do encontro e os dois foram direto para o momento mais íntimo antes do jantar romântico. “Aconteceu o jantar. Massa com camarão. Só que a ordem foi invertida. Jantamos depois. Sem mais detalhes”, disse ela entre risos.