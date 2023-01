Como Paolla Oliveira e Diogo Nogueira se conheceram? Relembre começo do romance

Artistas, Paolla Oliveira e Diogo Nogueira arrancam suspiros dos fãs e internautas sempre que aparecem juntos

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira fazem um dos casais mais queridos dos últimos anos. Juntos desde julho de 2021, os dois costumam trocar declarações apaixonadas nas redes sociais e encantar os fãs em suas aparições ao público. Porém, muitos não se lembram como os artistas se conheceram e também não sabem que foi Mumuzinho, cantor de pagode, que foi o grande cupido da relação.

Em uma entrevista concedida no ano de 2021 ao programa Encontro, enquanto ainda estava sob comando de Fátima Bernardes, Nogueira revelou que tudo começou com uma ligação. O sambista disse que o amigo o ligou e disse que iria apresentá-lo a uma pessoa. "Quando ele falou quem era eu falei: 'Não é possível, será que é verdade isso?' Eu achei que fosse um trote, uma brincadeira."

Apesar disso, eles já se conheciam dos bastidores da Globo, quando foram jurados de um quadro, que o artista não especificou, do extinto programa Domingão do Faustão. Depois da ligação de Mumuzinho, o sambista diz que os dois começaram a conversar e se conhecer cada vez melhor, até finalmente se encontrarem pessoalmente novamente.

"A gente foi se falando até o dia de se encontrar, aí a coisa foi evoluindo naturalmente. Fiz um pratinho gostoso para ela, uma massa com camarão. É aquela coisa, bate-papo, um vinhozinho", contou Nogueira durante a entrevista, em tom de brincadeira. Desde então, os dois estão juntos e não se largam mais, derretendo corações dos apaixonados.

NAMORO CHEIO DE HOMENAGENS E DECLARAÇÕES

Ainda em 2021, mesmo com o pouco tempo de relacionamento, o cantor revelou que escreveu uma canção para Oliveira, que partiu de um apelido do casal, chamada Flor de Caña. "Eu chamo ela de flor de caña, moça bonita, ela é uma mulher muito forte, guerreira e que gosta de juntar as pessoas, a família principalmente."

Além da canção, os dois costumam exaltar as qualidades um do outro nas redes sociais. "Estar ao seu lado criando memórias é muito valioso pra mim", escreveu Oliveira em uma publicação em seu perfil do Instagram, feita na última semana. O namorado da atriz respondeu nos comentários: "Você e eu agora, eu e você sempre!".

Os dois estavam curtindo as férias juntos e compartilharam diversos registros de sua viagem nas redes sociais. Na última segunda-feira, 16, Oliveira mostrou alguns registros que fez durante sua viagem com seu amado, e deixou seus fãs ainda mais apaixonados pelo casal.

“Viajar é me preencher de tempo e de mim mesma. É uma coisa que eu adoro e que me renova. Viajar é beber o mundo. Foi lindo! Pronta pra recomeçar o ano”, escreveu ela, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.

No álbum de fotos aberto pela atriz, ela aparece em uma selfie bem plena, sorrindo, mostra algumas taças de vinho, além de fotos no estilo polaroid, dela com o cantor, em momentos vividos durante a viagem.

PREPARATIVOS DO CASAL PARA O CARNAVAL 2023

Recentemente, a atriz já foi vista nos preparativos para o Carnaval 2023 após o fim da novela das 19h da TV Globo, Cara e Coragem. A artista marcou presença no ensaio da Grande Rio, no Rio de Janeiro, e foi prestigiada pelo amado, com quem trocou carinhos e beijos.

As famosas Adriana Bombom, Gabriela Versiani e Renata Kuerten também se jogaram no samba ao lado de Paolla. Em 2022, a Grande Rio levou a melhor no Carnaval com o tema Sete Chaves de Exu, recebendo apenas duas notas menores que dez (no quesito samba-enredo), sendo uma descartada. Neste ano, a escola de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, vai homenagear o cantor Zeca Pagodinho (63).