De look justíssimo, Paolla Oliveira ganha carinho de Diogo Nogueira em ensaio da Grande Rio

Rainha de Bateria da Grande Rio, atriz Paolla Oliveira arrasa com macacão todo recortado em ensaio de Carnaval e é prestigiada por Diogo Nogueira

A atriz Paolla Oliveira (40) já está nos preparativos para o Carnaval 2023 após o fim da novela das sete da TV Globo, Cara e Coragem!

Após curtir férias ao lado do namorado, Diogo Nogueira (41), a artista marcou presença no ensaio da Grande Rio, no Rio de Janeiro, e foi prestigiada pelo amado, com quem trocou carinhos e beijos.

Rainha de bateria da agremiação, para a ocasião, Paolla apostou em um look poderoso bem colado no corpo, evidenciando suas curvas. Usando um macacão vermelho todo recortado e com transparências, a gata chamou atenção pelo corpaço sarado e as pernas musculosas.

As famosas Adriana Bombom, Gabriela Versiani e Renata Kuerten também se jogaram no samba ao lado de Paolla.

Vale destacar que em 2022, a Grande Rio levou a melhor no Carnaval com o tema Sete Chaves de Exu, recebendo apenas duas notas menores que dez (no quesito samba-enredo), sendo uma descartada. Neste ano, a escola de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, vai homenagear o cantor Zeca Pagodinho (63).

Confira as fotos de Paolla Oliveira em ensaio a Grande Rio:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)

Fotos: Webert Belicio/Ag News

Paolla Oliveira se despede da novela 'Cara e Coragem'

A novela das sete Cara e Coragem chegou ao fim! Na sexta-feira, 13, foi exibido o último capítulo da trama nas telas da TV Globo!

Em clima de despedida, a atriz Paolla Oliveira usou suas redes sociais para dar um spoiler do episódio final. Em fotos publicadas em seu feed no Instagram, a famosa aparece vestida de noiva, com um lindo vestido longo com detalhe em tule nas mangas e brilhantes, e deixou no ar o final de sua personagem no folhetim, a dublê Pat. "Noiva em fuga, será? Último capítulo hoje pra vocês", escreveu Paolla Oliveira na legenda da postagem.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!