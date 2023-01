Paolla Oliveira dá spoiler do último capítulo de 'Cara e Coragem': ''Em fuga, será?''

Atriz Paolla Oliveira, que vive Pat em 'Cara e Coragem', aparece vestida de noiva em fotos e se despede da novela das sete

A novela das sete Cara e Coragem chegou ao fim! Nesta sexta-feira, 13, será exibido o último capítulo da trama nas telas da TV Globo!

Em clima de despedida, a atriz Paolla Oliveira (40) usou suas redes sociais para dar um spoiler do episódio final. Em fotos publicadas em seu feed no Instagram, a famosa aparece vestida de noiva, com um lindo vestido longo com detalhe em tule nas mangas e brilhantes, e deixou no ar o final de sua personagem no folhetim, a dublê Pat.

"Noiva em fuga, será? Último capítulo hoje pra vocês", escreveu Paolla Oliveira na legenda da postagem.

Nos comentários, os fãs quiseram saber com quem Pat vai ficar. "Quem é o noivo? @marceloserrado1 ou @carmodallavecchia? Fala aí @paollaoliveirareal", disse uma internauta sobre o fim da personagem com Moa ou Alfredo. "Aaaain. Ansiosa pra ver o final da novela", declarou outra. "Amo você fazendo papel de noiva", disse uma terceira. "Sentirei saudades da Pat", lamentou mais uma.

Confira as fotos de Paolla Oliveira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)

Paolla Oliveira curte viagem romântica com Diogo Nogueira

Na quinta-feira, 12, a atriz Paolla Oliveira mostrou que está aproveitando seus dias de folga! Curtindo as férias ao lado de seu amado, o cantor de samba Diogo Nogueira (41), ela está em mais uma viagem super chique e romântica.

“Até nas viagens a gente precisa desacelerar, contemplar e só relaxar um pouco”, escreveu a artista na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Nas fotos, ela mostra alguns detalhes de onde ela e Diogo estão hospedados, mostrando um champagne, a paisagem linda do campo e até mesmo posando grudadinha do amado.

“Um friozinho, uma champagne delícia, e a melhor companhia! Não existe nada melhor nesse mundo”, disse ainda o filho de João Nogueira ao posar com a amada.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!