Paolla Oliveira curte viagem com Diogo Nogueira durante férias em casal

Atriz Paolla Oliveira aproveita dias de folga para relaxar acompanhada de seu amado

Nesta quinta-feira, 12, a atriz Paolla Oliveira (40) mostrou que está aproveitando seus dias de folga! Curtindo as férias ao lado de seu amado, o cantor de samba Diogo Nogueira (41) em mais uma viagem super chique e romântica.

“Até nas viagens a gente precisa desacelerar, contemplar e só relaxar um pouco”, escreveu a artista na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Nas fotos, ela mostra alguns detalhes de onde ela e Diogo estão hospedados, mostrando um champagne, a paisagem linda do campo e até mesmo posando grudadinha do amado.

Os comentários foram inundados de elogios para a atriz e seu companheiro. “Lindos”, comentou uma seguidora. “Curte suas férias”, desejou uma outra internauta. “Aproveitem bastante aí”, exclamou uma terceira.

Veja a publicação da atriz Paolla Oliveira curtindo as férias viajando ao lado de seu amado, o cantor Diogo Nogueira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)



Paolla Oliveira derrete fãs em foto com Diogo Nogueira

Casalzão! Paolla Oliveira e Diogo Nogueira estão curtindo o recesso juntos e o cantor aproveitou para fazer uma declaração à amada: “Viver é um presente divino e ao seu lado os momentos sempre são inesquecíveis!!". Nos comentários, os fãs desejaram muito amor ao casal: "Que seja eterno enquanto dure e que dure para sempre", comentaram.