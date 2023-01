Diogo Nogueira surge em clima de romance com Paolla Oliveira

Diogo Nogueira abre álbum de fotos com a namorada, Paolla Oliveira, e diz: 'Viver é um presente divino'

O cantor Diogo Nogueira (41) encantou seus seguidores neste domingo, 8, ao abrir um álbum de fotos com a namorada, a atriz Paolla Oliveira (40). Os dois surgiram em clima de romance durante passeios de férias e mostraram a sintonia do casal.

Na legenda, ele comemorou a atual fase de sua vida. “Viver é um presente divino e ao seu lado os momentos sempre são inesquecíveis”, disse ele.

Nos comentários, os fãs elogiaram o casal apaixonado. “Eita casalzão! Se tem mais lindos, eu desconheço”, afirmou um seguidor. “Muito lindos”, afirmou outro. “Que seja eterno enquanto dure. E que dure para sempre”, afirmou mais um.

Paolla Oliveira exibe corpão em dia na praia

A atriz Paolla Oliveira (40) aproveitou o período do início de 2023 para relaxar no litoral. Nesta quinta-feira, 5, a beldade abriu um álbum de fotos do seu momento de diversão em uma praia deserta.

A estrela surgiu apenas de biquíni verde estiloso e decotado enquanto descansava na areia de uma praia e também tomava um banho de mar. Na legenda, ela celebrou o momento especial. “Férias, sol, mar e (tentar) não se preocupar com nada. Nem lembro quando foi a última vez...”, disse ela.

Vale lembrar que Paolla Oliveira está no ar na novela Cara e Coragem, trama das sete da Globo, que já está na reta final e será substituída por Vai na Fé ainda neste mês de janeiro.