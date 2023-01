Paolla Oliveira encanta fãs com fotos de viagem ao lado de Diogo Nogueira

Atriz Paolla Oliveira está curtindo seus dias de folga com o amado após o fim das gravações de novela

A atriz Paolla Oliveira (40) encantou seus seguidores nesta segunda-feira, 16! Através das suas redes sociais, ela mostrou alguns registros que fez durante sua viagem com seu amado, o cantor Diogo Nogueira (41), e deixou seus fãs ainda mais apaixonados pelo casal.

“Viajar é me preencher de tempo e de mim mesma. É uma coisa que eu adoro e que me renova. Viajar é beber o mundo. Foi lindo! Pronta pra recomeçar o ano”, escreveu ela, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.

No álbum de fotos aberto pela atriz, ela aparece em uma selfie bem plena, sorrindo, mostra algumas taças de vinho, além de fotos no estilo polaroid, dela com o cantor Diogo Nogueira, em momentos vividos durante a viagem.

Os comentários foram inundados por pessoas elogiando sua beleza e o casal de pombinhos. “Linda”, escreveu a apresentadora Adriane Galisteu. “Realmente meu coração escolheu a pessoa certa”, elogiou um fã clube da atriz. “Você é linda demais, mulher”, exclamou uma terceira internauta.

Veja a publicação da atriz Paolla Oliveira com momentos de sua viagem ao lado do namorado, o cantor Diogo Nogueira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)



Paolla Oliveira curte viagem romântica com Diogo Nogueira

Na quinta-feira, 12, a atriz Paolla Oliveira mostrou que está aproveitando seus dias de folga! Curtindo as férias ao lado de seu amado, o cantor de samba Diogo Nogueira (41), ela está em mais uma viagem super chique e romântica.

“Até nas viagens a gente precisa desacelerar, contemplar e só relaxar um pouco”, escreveu a artista na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Nas fotos, ela mostra alguns detalhes de onde ela e Diogo estão hospedados, mostrando um champagne, a paisagem linda do campo e até mesmo posando grudadinha do amado. “Um friozinho, uma champagne delícia, e a melhor companhia! Não existe nada melhor nesse mundo”, disse ainda o filho de João Nogueira ao posar com a amada.