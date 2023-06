Diogo Nogueira revela o que fez para conquistar Paolla Oliveira

Vivendo um relacionamento sério com a atriz Paolla Oliveira, Diogo Nogueira revela detalhes sobre a personalidade do casal

O cantor Diogo Nogueira surpreendeu ao contar como conquistou a atriz Paolla Oliveira, que é a sua atual namorada. Ele respondeu dúvidas dos fãs nas redes sociais e foi questionado sobre o início do seu relacionamento com a atriz.

Sincero, ele contou que os dois apenas de encontraram e perceberam as semelhanças em suas vidas. “Na verdade, foi um encontro. Acho que nesse encontro a gente conversou sobre tudo. A gente percebeu que tinha praticamente tudo em comum, das coisas que a gente gostava e gosta”, disse ele.

E completou: “Na verdade, acho que o dia a dia, o passo a passo, o meu jeito de ser ajudaram bastante para conquistar a Paolla”. Recentemente, a atriz também comentou sobre a relação deles. “Para relacionamento eu sempre fui muito reservada. Sempre cuidei tanto que eu não queria que as pessoas vissem demais, eu queria colocar debaixo do braço e cuidar. Mas é muito difícil fazer isso com o Diogo, né?”, afirmou ela ao Gshow.

Paolla Oliveira ganha homenagem do namorado, Diogo Nogueira

O cantor Diogo Nogueira publicou um vídeo emocionante em homenagem à namorada,Paolla Oliveira. Nas imagens, ele exibe momentos do casal, se derrete à atriz em um áudio apaixonado e diz que queria "ganhar mais para viver agarrado igual carrapato".

"Dá pra passar um dia inteiro falando das qualidades da Paolla, mas o vídeo já fala tudo! Um conselho que eu dou, podem deixar a vida surpreender. Porque foi assim, quando eu menos esperava, que eu conheci essa mulher maravilhosa, que me arrebatou no primeiro contato, quase me matou no primeiro olhar", declarou ele.

Apaixonado, o cantor deixou bem claro que segue caidinho pela atriz. "Nada me dá mais prazer do que observar como ela naturalmente domina o mundo e faz dele o melhor lugar pra viver. Que privilégio meu dividi-lo com você! Parabéns meu amor! Te amo e aproveite muito seu dia!", afirmou.