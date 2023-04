Diogo Nogueira gera comoção com homenagem para Paolla Oliveira: "Estou aos prantos"

Diogo Nogueira gera comoção ao compartilhar vídeo com declaração comovente para a atriz

O cantor Diogo Nogueira publicou um vídeo emocionante em homenagem à namorada, Paolla Oliveira. Nesta sexta-feira, 14, a atriz comemora seus 41 anos.

Na gravação, ele exibe imagens e momentos do casal, se derrete à atriz em um áudio apaixonado e diz que queria "ganhar mais para viver agarrado igual carrapato".

"Dá pra passar um dia inteiro falando das qualidades da Paolla, mas o vídeo já fala tudo! Um conselho que eu dou, podem deixar a vida surpreender. Porque foi assim, quando eu menos esperava, que eu conheci essa mulher maravilhosa, que me arrebatou no primeiro contato, quase me matou no primeiro olhar", declarou ele.

Apaixonado, o cantor deixou bem claro que segue caidinho pela atriz. "Nada me dá mais prazer do que observar como ela naturalmente domina o mundo e faz dele o melhor lugar pra viver. Que privilégio meu dividi-lo com você! Parabéns meu amor! Te amo e aproveite muito seu dia!", afirmou.

Nos comentários, seguidores de Paolla Oliveira ficaram perplexos com a homenagem. "Apenas o casal mais lindo do mundo", disse um. "Estou aos prantos, se alguém faz isso por mim eu morro", disparou outro. "Vocês são tão lindos que chega a ser uma falta de educação. Que seja infinito e dure para sempre", desejou outro.

Veja:

Paolla Oliveira relembra cena marcante da carreira

Recentemente, Paolla Oliveirarelembrou um momento marcante em sua carreira de atriz ao compartilhar uma cena de novela em seu Instagram. A artista revelou que uma cena em específico da novela “Amor À Vida” de Walcyr Carrasco que foi ao ar em 2013.

“Existem cenas que marcam o artista. Pode ser uma frase, um gesto ou uma explosão, que foi o caso da Paloma em Amor À Vida, quando descobre que Felix foi o responsável pelo desaparecimento de sua filha. Essa cena me marcou muito por toda intensidade e também pela sinergia de todos os envolvidos. Entregues ao propósito e expectativas do que o texto exigia , o autor e a direção exigiam, o que o público exigia”, disse ela.