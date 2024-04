Thais Fersoza comemora seus 40 anos com festa luxuosa ao lado da família

Thais Fersoza celebra seu aniversário de 40 anos com festão grandioso ao lado da família e amigos no Rio de Janeiro; veja fotos

Neste sábado, 13, a atriz e apresentadora Thais Fersoza usou as redes sociais para compartilhar o álbum de fotos de sua festa de aniversário, que aconteceu em uma casa de eventos no Rio de Janeiro. Ao lado do marido, Michel Teló, e dos filhos, Melinda, de sete anos, e Teodoro, de seis, ela celebrou a chegada de seus 40 anos em grande estilo!

Através de seu perfil oficial no Instagram, Thais compartilhou todos os detalhes da ocasião especial, incluindo o look da família. A apresentadora chegou ao evento usando um macacão prateado com recortes estratégicos, e sua filha, Melinda, deu um show de fofura ao posar com um vestido feito do mesmo tecido da mãe.

Para o evento, Michel e o pequeno Teodoro escolheram camisas e calças sociais. O cantor também combinou seu look à decoração luxuosa do aniversário da esposa, que predominava em tons de roxo. O ambiente foi decorado com um bolo de três andares, doces finos, globos espelhados, balões e uma profusão de flores nas cores da festa.

Entre os convidados estavam familiares de Thais e Michel, bem como grandes amigos do casal, como Tatá Werneck, Fátima Bernardes, Túlio Gadêlha, Xuxa, Junno Andrade e Lulu Santos. Eles se jogaram na pista de dança e aproveitaram uma apresentação especial do marido da aniversariante, além de um show do cantor Buchecha.

Na legenda da publicação, Thais agradeceu a presença de todos e celebrou a chegada de mais um ano: “Pelo amor de Deus! Que noite! Quanto amor! Passei a virada do meu aniversário (é hoje, 13/04!!!) cercada de boas energias, bênçãos, alegria, gratidão e AMOR! Obrigada Senhooooor! 40 anos!”, a apresentadora celebrou.

“Tudo que posso dizer é que sou imensamente grata por toda minha trajetória até aqui! Que venham muitos e muitos mais anos de saúde, sabedoria, proteção e bênçãos! Minha família, meu maior sonho realizado! Como eu amo vocês! Ps: as crianças cantando minha música preferida da vida, foi algo realmente que mexeu muito comigo! Emocionante demais!”, ela finalizou a declaração.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thais Fersoza (@tatafersoza)

Thais Fersoza é apresentadora do Bate-Papo BBB:

Vale lembrar que Thais Fersoza voltou para as telinhas da Globo e fez sua estreia no comando do ‘Bate-papo BBB’ no começo deste ano. A esposa de Michel Teló é responsável por conduzir as conversas com os participantes recém-eliminados, que é transmitida na emissora logo após o brother deixar o reality. No entanto, a apresentadora já recebeu algumas críticas do público ao longo da nova ocupação.