BBB 24: Thais Fersoza divide opiniões ao usar celular em entrevista com Fernanda

Pode isso? Thais Fersoza é vista mexendo no celular durante 'Bate-Papo BBB' com Fernanda e recebe comentários sobre sua postura

Na madrugada desta segunda-feira, 1, Thais Fersoza e Ed Gama comandaram o 'Bate-Papo BBB' com Fernanda, eliminada do 'Big Brother Brasil 24', da Globo. No entanto, durante a entrevista, a apresentadora foi vista usando o celular. Nas redes sociais, a atitude dividiu opiniões entre os espectadores e gerou comentários sobre sua postura.

Durante a conversa, os apresentadores da atração revisitaram a trajetória da confeiteira e exibiram alguns memes sobre ela. Enquanto Fernanda caía na risada com uma das edições virais ao lado de Ed, Thais foi vista com o celular próximo à orelha. Apesar do flagra, não ficou claro se ela estava em uma ligação ou ouvindo um áudio.

Rapidamente, Thais retirou o celular da orelha e o escondeu em um canto da poltrona. Em seguida, a atriz voltou sua atenção para a entrevista e começou a rir, tentando entrar no clima descontraído ao lado de Ed e Fernanda. Contudo, a atitude não passou despercebida pelo público do programa, que dividiu opiniões sobre ela nas redes sociais.

Enquanto alguns internautas sugeriram que Thais poderia estar recebendo orientações sobre a atração, outros consideraram o uso do celular desrespeitoso. Além disso, muitos usuários da rede social X, o antigo Twitter, apontaram que os apresentadores devem trabalhar com pontos de comunicação com a produção para evitar situações como essa.

Entre os comentários, o público criticou a competência da famosa: “A Thais Fersoza no celular no meio de uma entrevista, que profissionais são esses?”, criticou um. “Zero profissionalismo”, disparou outro. “Falta de profissionalismo como apresentadora”, um terceiro também foi contra. “Pode isso, edição?”, perguntou mais um.

Alguns ainda saíram em defesa da esposa de Michel Teló: “Gente, eu assisto todos os bate papos com eliminado, nunca vi a Thais Fersoza pegar o celular, acredito que deva ter uma explicação! Ela é mãe, às vezes uma das crianças não estava bem e ela estava esperando notícias, ou algo do tipo! Deve haver algum motivo!”, apontou uma admiradora.

a thais fersoza no celular no meio de uma entrevista que profissionais são esses? pic.twitter.com/tnUt1BlMB1 — gley (@stopgley) April 1, 2024

Vale mencionar que essa não foi a primeira vez que Thais recebe críticas em relação à atração. Durante a entrevista com Rodriguinho, muitos internautas apontaram que os apresentadores adotaram uma postura mais "amistosa” com o pagodeiro. Na ocasião, a famosa se pronunciou e explicou que a linha editorial do programa mudou.

Fernanda revela arrependimento após eliminação:

Apesar da ligação de Thais Fersoza ter roubado a cena, Fernanda também impressionou ao refletir sobre sua participação no reality show logo após deixar o Big Brother Brasil 24. Em entrevista ao ‘Bate-Papo BBB’, a confeiteira revelou um de seus maiores arrependimentos e até admitiu ter agido de forma "baixa" durante sua estadia na casa mais vigiada do Brasil.