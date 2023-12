Por que Andressa Suita apagou o passado e mudou o próprio nome?

Andressa Suita mudou de novo e recomeçou do zero; esposa de Gusttavo Lima fez a mudança há mais de dez anos

A influenciadora Andressa Suita é um dos maiores sucessos das redes sociais no momento. Seguida por mais de 15 milhões de admiradores e casada com o cantor sertanejo Gusttavo Lima, ela é um exemplo de elegância e bom gosto.

Só que esse não é o verdadeiro nome da modelo. Ela mudou de nome, apagou o passado e decidiu recomeçar a vida em 2011, logo após participar do reality A Fazenda. Na competição, ela usou seu verdadeiro nome: Andressa Oliveira.

Por que Andressa Oliveira mudou o nome para Andressa Suita?

O sobrenome criado da modelo foi uma homenagem aos pais: a bela juntou o começo nome da mãe, Sueli, e do pai, Itamar. Na época, a assessoria da modelo afirmou que ela queria investir na carreira de modelo. Além disso, o desejo era refazer sua imagem e começar do zero, apagando o passado.

É que ela teve uma passagem controversa por A Fazenda, chegando a viver um romance com o ator Theo Becker. A linha mais recatada e comportada conquistou o sertanejo Gusttavo Lima: em 2013, os dois ficaram noivos e nunca mais se desgrudaram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andressa Suita (@andressasuita)

Andressa Suita relembra separação de Gusttavo Lima

A modelo Andressa Suita abriu o coração ao relembrar a separação de Gusttavo Lima. Os dois ficaram separados por alguns meses em 2020, mas reataram pouco tempo depois. Agora, em entrevista para o jornalista Leo Dias no programa Fofocalizando, do SBT, ela contou sobre o que levou ao término.

Sincera, a estrela contou que o marido ficou abalado durante a pandemia de Covid-19 e isso mexeu com o emocional dele e da família. Com isso, o casal acabou se separando. "Ele é dependente desse público caloroso, desses shows, das pessoas que adoram a música dele. Ele é artista, ele é cantor, ele depende disso. Ele não faz pelo dinheiro, ele precisa pisar no palco. E no meio da pandemia, cantando câmera... Isso vai colocando o cara cada vez mais para baixo", afirmou.