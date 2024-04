Thaila Ayala chora ao ver decoração da festa da filha: 'Sonho realizado'

No aniversário de um ano da filha Tereza, Thaila Ayala chora ao ver festa pronta com tema de ''gatinha manhosa''; veja os detalhes

A filha caçula de Thaila Ayala e Renato Góes, a pequena Tereza, completou um ano de vida e ganhou uma grande festa de aniversário. Na rede social, a mamãe da menina encantou ao exibir detalhes do evento especial, montado ao ar livre e que teve uma decoração toda delicada.

Impactada ao ver sua idealização se tornar realidade, a atriz surgiu chorando e falou sobre ter ficado emocionada ao ver a mesa do bolo com o tema escolhido por ela. "A primeira vez que eu vi a mesa do bolo foi a primeira vez que eu chorei na festa, era tudo tão além do que eu podia ter imaginado quando escolhi esse tema “gatinha manhosa” essa música que fez parte desse 1 ano da nossa menina", contou Thaila.

"Sonho de festa REALIZADO com sucesso! E aí é claro que foi só emoção, emoção de ver nossa menina tão feliz, tão saudável, tão perfeita, nosso milagre divino! Obrigada Deus", agradeceu a famosa sobre a herdeira estar bem após nascer com uma má formação no coração e precisar de cirurgia.

Com flores e em cores claras, o local foi enfeitado no tema e Tereza também apareceu com uma roupa inspirada em gatinha. Os cliques da festa encantaram os internautas, que babaram com a fofura da aniversariante e também de seu irmão, Francisco, de 2 anos.

"Sim ainda tô presa nessa belezura toda dessa festa linda e TÃO cheia de significado, gratidão, amor e ALEGRIA! Tereza pra sempre minha gatinha manhosa", escreveu a esposa de Renato Góes ao postar registros da festa.

Vale lembrar que Thaila estará na novela das sete da Globo, Família é Tudo, e em entrevista a CARAS Brasil durante a festa de lançamento do folhetim, ela contou tem conseguido manter a rotina com os pequenos mesmo com as gravações. "As crianças ainda não sentiram, porque eu estou gravando pouquinho e o Renato [Góes] emenda uma novela na outra, então não para em casa. Tenho conseguido manter a minha rotina com eles", explicou em um trecho.

Veja os detalhes da festa da filha de Thaila Ayala:

Filha de Thaila Ayala foi internada no início de novembro

Thaila Ayala usou as redes sociais no dia 9 de novembro para dividir uma ótima notícia com seus seguidores. É que sua filha caçula, Tereza, fruto de seu casamento com o ator Renato Góes, recebeu alta hospitalar.

No feed do Instagram, a atriz postou um vídeo em que aparece com a herdeira ainda no hospital, ao som da música 'Aquieta Minh'alma', do Ministério Zoe, e contou que a menina venceu a pneumonia após ficar alguns dias internada no CTI (Centro de Terapia Intensivo).

"Quando me perguntam de onde vem minha força, está aí a resposta! Do pai, é tudo dele, pra ele e com ele! Misericordioso permitiu mais uma vez eu voltar pra casa com a minha filha no colo! Tereza já está em casa!", celebrou a artista, que também é mãe de Francisco.

"Mais uma semana no CTI vendo minha filha sofrendo, tendo que passar por processos difíceis, extremamente invasivos, doloridos, mas pela graça de Deus, ela venceu a pneumonia e está BEM! Obrigada Deus!", completou a artista, agradecendo pela recuperação da filha.