Thaila Ayala explica rotina com os filhos após retorno às novelas: 'Não sentiram'

Em uma fase carregada de maturidade, Thaila Ayala (37) afirma ter recebido o convite para voltar às novelas, em Família é Tudo, no momento certo e, mais importante, com a personagem certa. Mãe de Francisco (2) e Tereza, de 10 meses, a atriz afirma que tem conseguido manter a rotina com os pequenos mesmo com as gravações.

"As crianças ainda não sentiram, porque eu estou gravando pouquinho e o Renato [Góes] emenda uma novela na outra, então não para em casa. Tenho conseguido manter a minha rotina com eles", conta Thaila Ayala , em conversa com a CARAS Brasil, durante a festa de lançamento de Família é Tudo. "É o personagem certo, na hora certa, no trabalho certo."

Na trama de Daniel Ortiz a artista interpreta Elisa, uma mulher cheia de personalidade que vive um affair com Júpiter (Thiago Martins) —que mantém relações com outras mulheres ao mesmo tempo. Ela aproveita a vida sendo bancada pelo par romântico, que precisará passar por alguns cortes financeiros após o sumiço da matriarca da família Mancini, Frida (Arlete Salles).

Thaila diz que já tinha recebido outro convite para trabalhar com Ortiz, enquanto morava em Los Angeles, nos Estados Unidos, mas declinou. O mesmo aconteceu agora, durante as gravações da novela, porém, ela também recusou o convite para o trabalho e preferiu se dedicar apenas à novela.

"É tão perfeito que às vezes dá até medo", diz. Ela conta que fez testes para outras duas personagens antes de Elisa e que, nesse meio tempo, seu marido entrou para o elenco da novela. Apesar de já terem feito um filme juntos, Thaila conta que nunca esteve em uma novela com Renato (37) e diz que isso também tem ajudado na rotina com os pequenos.

"Embora nossos personagens não se trombem, estamos xavecando o Dani para que eles se trombem no elevador [risos]. [Mas], facilita tudo, as férias e em casa. Estamos no mesmo assunto, mesma novela... Essa troca tem sido muito legal. A gente mais se vê aqui [no set] do que consegue sair junto por enquanto", completa a artista.

Thaila também conta que decidiu ficar 10 anos afastada das novelas para poder se dedicar a outras frentes de seu ofício. Ela gravou nove longa-metragens, séries e ainda expandiu sua carreira internacional. Tudo isso após um conselho que recebeu da direção da própria Globo após sua última novela, Sangue Bom.

"Quando eu acabei Sangue Bom, tive uma reunião com a direção de elenco da Globo e eu disse que queria crescer. Eu recebi da própria emissora para eu fazer teatro, cinema, coisas fora. E foi o que eu fui fazer, fiz nove longas, série, escrevi um longa, abri uma produtora de cinema."

Agora, ela assegura que o momento está sendo importante para preencher o vazio que tinha após ficar três anos se dedicando apenas para a maternidade. Ela explica que tem percebido transformações como profissional, mulher, e até mesmo na aparência, já que precisou deixar os cabelos ruivos para a caracterização da pesonagem.

"Eu sempre fui a pessoa que não mudava o cabelo para o personagem e quando chegava não [precisava] mudar nada [risos]. Sempre deixei meu cabelo para o meu ofício. Em Coisa Mais Linda eu implorei para os diretores para mudar. Eu amo mudar", acrescenta Thaila, que pretende adotar o visual por algum tempo após o fim da novela.

Família é Tudo tem previsão de estreia para o dia 4 de março, e irá substituir Fuzuê na faixa das 19h. Escrita por Daniel Ortiz e com direção artística de Fred Mayrink, a trama também trás de volta Nathalia Dill (37) e será a 100ª novela das sete da emissora.

