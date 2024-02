Thaila Ayala revela 'crise' nos bastidores de Família é Tudo: 'Pedi desculpa'

A CARAS Brasil esteve presente na coletiva de imprensa de Família é Tudo, novela que marca o retorno de Thaila Ayala após 10 anos sem folhetins

De volta às novelas após uma pausa de 10 anos, Thaila Ayala (37) não esconde a animação em viver Elisa, personagem da trama de Família é Tudo. A CARAS Brasil esteve presente na coletiva de lançamento do folhetim, que passa a ocupar a faixa das 19h após Fuzuê, e, na ocasião, a atriz revelou que teve uma crise de riso durante uma cena, e precisou até se desculpar com a equipe.

"Fui gravar com o Thiago [Martins] e tive uma crise de riso, não conseguia voltar. Tive que pedir desculpas", recorda Thaila Ayala . "[Mas] que delícia poder voltar em uma novela leve, divertida, com um personagem desafiador. Elisa tem uma ambição que poderia muito ser vista como uma vilã."

Na trama, a artista interpreta Elisa, uma mulher cheia de personalidade que vive um affair com Júpiter (Thiago Martins) —que mantém relações com outras mulheres ao mesmo tempo. Ela aproveita a vida sendo bancada pelo par romântico, que precisará passar por alguns cortes financeiros após o sumiço da matriarca da família Mancini, Frida (Arlete Salles).

Leia também: Renato Góes faz primeira novela com a esposa, Thaila Ayala: 'Queria muito'

"Estou muito feliz, queria muito voltar à telinha, à Globo e a fazer novela. Já trabalhei com o Fred [Mayrink] há um tempo atrás, tive essa sorte. E já namoro o Daniel [Ortiz] há muito tempo, se estou nessa novela é graças a ele, que me chamou para o teste. Queria muito estar nessa novela, estou super ansiosa, me divertindo muito."

A atriz ainda aproveitou para desabafar sobre o tempo que ficou longe das tramas, desde quando fez Sangue Bom, em 2013. "Para você ser atriz no Brasil é fazer novela. Fiz série, fiz filme fora, e ainda recebo muito a pergunta: 'Você parou de trabalhar?'. Não, só parei de fazer novela. Mas elas falam com o Brasil, são milhões de pessoas te assistindo. Estava ansiosa para falar com as pessoas."

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE THAILA AYALA NO INSTAGRAM: