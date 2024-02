Renato Góes faz primeira novela com a esposa, Thaila Ayala: 'Queria muito'

Em coletiva de imprensa, Renato Góes celebrou núcleo de Família é Tudo e recordou início da carreira na Globo, aos 18 anos

Prestes a estrear sua primeira novela das 19h, Renato Góes (37) não esconde a animação em trabalhar no mesmo projeto que a esposa, Thaila Ayala (37). Juntos desde 2019, os dois fazem parte do elenco de Família é Tudo, trama que substituirá Fuzuê em março.

"A gente já tinha feito um filme, mas pela primeira vez estamos fazendo uma novela. Não contracenamos, mas está nos movendo de um jeito muito bom, muito gostoso", diz Renato Góes , em coletiva de imprensa virtual. "Eu queria muito trabalhar com ela, admiro muito Thaila."

Na trama, ele interpreta o publicitário Tom. Apaixonado por Vênus (Nathalia Dill) desde a infância, ele foi casado com Paulina (Lucy Ramos) e teve dois filhos, Laurinha (Sophia Rosa) e Pudim (Antonio Caramelo). Tom precisa lidar com a mãe Brenda (Alexandra Richter) e a ex-esposa, que não aceitam o fim do casamento.

Apesar de não contracenar com a esposa, ele diz que a novela o remete bastante à sua vida pessoal. Fora da ficção, ele e Thaila também são pais de um casal, Francisco (2) e Tereza, que irá completar seu primeiro ano em 2024. Na trama, a atriz interpreta Elisa, uma perita grafotécnica e documentoscopista que se envolve com Júpiter (Thiago Martins).

"Quando a gente se encontra, a gente se abraça e comemora. Estamos trabalhando pela mesma coisa. Vai que o autor escreve alguma coisa para nós, juntos [risos]. Só jogando. Foi uma linda coincidência. É um momento muito especial para mim."

O artista ainda relembra que fez sua primeira novela da Globo aos 18 anos, e que, agora já tem 19 anos na emissora. "É minha primeira novela das 19h, essa coisa da leveza, da alegria, passa para os bastidores. É leve de trabalhar, de acordar para ir fazer, é divertido de estudar."

"Nos últimos anos, fiz personagens o dia inteiro em um clima muito pesado e forte. Está sendo muito bom, e importante para a minha família e para os meus filhos", completa o artista, que, em seus últimos trabalhos, esteve em Mar do Sertão e Pantanal.

CONFIRA PUBLICAÇÃO DE RENATO GÓES, INTÉRPRETE DE TOM EM FAMÍLIA É TUDO: