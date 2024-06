Filha de Ana Maria Braga faz declaração diferenciada para o marido

No aniversário do marido, filha de Ana Maria Braga faz homenagem e chama a atenção com texto diferenciado em seu estilo; confira

A filha de Ana Maria Braga, Mariana Maffeis, fez uma declaração para o seu esposo e pai de dois de seus quatro filhos, o professor de yoga colombiano Badarik González. Nesta segunda-feira, 17, a herdeira da famosa compartilhou uma foto dele com as crianças e o homenageou.

Dias após a festa de três anos de Varuna, Mariana comemorou o aniversário do marido e escreveu um texto com seu estilo na rede social. Seguidores do movimento de Hare Krsna, ela fez uma declaração diferenciada para seu companheiro.

"Hoje o dia é dele, Bada. Nosso Bada. Que siga instigado pela vida, escolhendo os mais improváveis caminhos que emanam dos mais etéreos pensares. Que seu pisar seja leve e que seus gestos sejam sempre para nos inspirar. Com Varuna e suas festonas o dia 17 de junho entrou num eclipse desses que eu sei que te atraem. Que os moldes te levem rumo à tua total realização e independência. Vida longa e morte súbita!", desejou ela.

Ainda nos últimos dias, a filha de Ana Maria Braga comemorou o aniversário de Varuna com uma festa simples no quintal de seu sítio. Adepta de um estilo de vida mais naturalista e longe da agitação da cidade, a Mariana mostrou recentemente que ganhou um grande presente da apresentadora: uma casa sustentável.

Filha de Ana Maria Braga tem vida simples

Diferente da mãe, Mariana Maffeis prefere uma vida longe dos holofotes e é bem discreta, sendo adepta à filosofia Vedanta. Na última gravidez, ela revelou apenas com oito meses que estava esperando seu quarto filho. Em suas gestações, ela optou por não saber o sexo do bebê antes do parto, sendo surpreendida na hora.

Ela é casada com o professor de yoga colombiano Badarik González, com quem está há cerca de cinco anos junto. As filhas mais velhas, Joana e Maria, são da relação que viveu com Paschoal Feola. Mariana e o amado tiveram um casamento védico.

Além dela, Ana Maria Braga é mãe de Pedro Maffei e ambos são fruto do casamento da apresentadora com o economista Eduardo de Carvalho, com quem ela foi casada de 1980 a 1992.