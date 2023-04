Quem é o marido de Anahí? Político mexicano já posou com Lula; foto

Casado com a cantora Anahí desde 2015, o político Manuel Velasco também foi governador durante seis anos

Nesta sexta-feira, 7, a cantora Anahí (39) atiçou a curiosidade dos fãs e seguidores ao compartilhar uma foto ao lado de Manuel Velasco (43), seu marido, para o desejar um feliz aniversário. Ao lado dos filhos, Manuel e Emiliano, a artista do RBD se declarou ao advogado, o que deixou uma pulga atrás da orelha sobre quem é o esposo da também atriz.

Manuel se casou com Anahí em 2015, porém os dois já namoravam desde o ano de 2012. Político mexicano, ele se formou advogado e já atuou como governador, deputado, secretário e senador. Ele faz parte do Partido Verde Ecologista do México, e governou durante seis anos o estado de Chiapas, entre 2012 e 2018.

Atualmente, ele entra em seu quarto ano de mandato como senador da República do México. Em seu perfil oficial do Instagram, ele acumula mais de 277 mil seguidores e costuma compartilhar momentos ao lado da família, publicações do dia a dia de seu trabalho e também apoia o trabalho de Anahí, que saíra em turnê ao lado do RBD neste ano.

Em outubro do ano passado, uma foto de Manuel chamou a atenção dos seguidores brasileiros. Próximo ao início do período eleitoral, o advogado mexicano compartilhou uma foto ao lado de Luiz Inácio Lula da Silva (77), atual presidente do Brasil, que concorreu ao cargo político contra Jair Bolsonaro (68), no segundo turno.

"Sucesso ao amigo Lula, que amanhã tem encontro marcado com a democracia para recuperar o futuro de esperança e oportunidades para o Brasil. Até a vitória sempre Lula!", escreveu ele, na legenda da publicação. Nos comentários da publicação, apoiadores de Lula e Bolsonaro divergiram quanto à opinião, apoiando a foto e também criticando a postagem.

CONFIRA A FOTO DO MARIDO DE ANAHÍ AO LADO DE LULA: