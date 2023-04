Anahí exibe foto rara com os dois filhos e o marido: 'Amor da minha vida'

Eles cresceram! Filhos de Anahí roubam a cena em foto com os pais em data especial

A cantora e atriz Anahí agitou as redes sociais nesta sexta-feira, 7, ao compartilhar uma foto raríssima ao lado do seu marido, Manuel Velasco Coello (43), e dos dois filhos, Manuel (6) e Emiliano (3). Ela postou um retrato da família reunida e mostrou o quanto os filhos já cresceram.

Na legenda, ela falou sobre o aniversário do marido e declarou todo o amor e admiração pelo amado.

"Amor da minha vida, já é seu aniversário!!! E a única coisa que peço à vida é que nos dê saúde e tempo para estarmos com os nossos bebés e continuarmos a ser a melhor equipa juntos!! Você é o melhor pai do mundo. O melhor filho, irmão, amigo incondicional. Você é simplesmente um ser único cheio de amor absoluto por todos ao seu redor. Sempre pensando em todos e sendo a pessoa mais leal que já conheci na vida. Você é o melhor. Meu marido, meu eterno namorado. FELIZ ANIVERSÁRIO!", disse ela.

Vale lembrar que Anahí voltará ao Brasil em breve. Ela faz parte dos integrantes da banda RBD, que nasceu na novela Rebelde e fará uma turnê de reencontro neste ano. A turnê internacional passará pelo Brasil no segundo semestre deste ano e já está com os ingressos esgotados.

SBT vai reprisar a novela Rebelde

O SBT deixou os fãs do grupo RBD radiantes nesta semana com uma novidade! De acordo com o site NaTelinha, a emissora de Silvio Santos confirmou que vai reprisar a novela Rebelde, que foi exibida entre 2004 e 2006.

Por enquanto, a data do início da reexibição da trama mexicana ainda não foi revelada, mas deve acontecer em breve. A novela foi um grande sucesso entre o público infanto-juvenil na época de sua exibição original.