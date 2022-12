Repórter da Globo, Danilo Vieira revela que será pai

Danilo Vieira, que é repórter da Globo, anuncia a gravidez da esposa e eles contam qual será o nome do bebê

O repórter Danilo Vieira, da Globo, anunciou que será papai! Ele contou a novidade nas redes sociais ao postar uma foto do ultrassom do primeiro filho. O bebê é fruto do casamento dele com Mari Cardoso.

“O melhor presente de Natal que alguém poderia sonhar...”, disse ele na legenda. Por sua vez, Mari Cardoso mostrou o ensaio fotográfico do casal durante o chá revelação do bebê.

Ao ar livre, os dois posaram juntos e descobriram que vão ter um menino. Inclusive, eles já anunciaram qual será o nome do bebê: Ben.

"Bem pedi que 2022 fosse um ano surpreendente, repleto de conquistas e sonhos bons, mas esse ano foi simplesmente arrebatador!!! De repente, mais um bebezinho chegando em casa… Além do Boizinho e da Geraldinha, BabyBen já é muito amado!!! Que susto, que medo e que amor gigante (daqueles que não cabem no peito)! É, meu menininho, você nem nasceu e já me transformou em outra pessoa, seguramente, muito melhor do que eu era!!! A nossa família ficou mais linda e o nosso amor é maior do nunca. Só faltava você pra vida ficar mais doce!!! Mamãe e papai te amam demais", disse ela.

