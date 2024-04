Maíra Cardi esclarece motivo da filha chamar Thiago Nigro de pai: ‘Referência’

Por que a filha de Maíra Cardi chama o padrasto, Thiago Nigro, de pai? Após polêmicas e suposta indireta, a influenciadora revelou o motivo

Recentemente, Maíra Cardi causou polêmica ao compartilhar em suas redes sociais um vídeo em que sua filha com Arthur Aguiar, Sophia, de cinco anos, chamou o padrasto, Thiago Nigro, de 'pai'. Diante das especulações e supostas indiretas, a influenciadora fitness esclareceu a situação e deixou claro que essa foi uma escolha da própria herdeira.

Por meio dos stories de seu perfil no Instagram, Maíra abriu o jogo com os seguidores ao responder uma caixinha de perguntas sobre sua filha ter o padrasto como segundo pai. Sincera, ela esclareceu que foi a própria herdeira quem decidiu que o investidor, também conhecido como 'Primo Rico', seria seu ‘pai do coração’, como ela nomeou.

"A gente passa a vida com a Sophia, a cada 15 dias ela vê o pai dela [Arthur], então é natural que ela tenha uma outra referência masculina, não cabia ela chamar ele de 'tio' por exemplo", a influenciadora explicou que mora com a pequena e seu atual marido. Além disso, ela também elogiou a postura do investidor em sua família.

"Quando você é pai biologicamente, você não tem o que fazer. Agora, você imagina aturar a birra, os dias difíceis, e educar, e você escolher ser pai, de um compromisso que nem é seu", disse Maíra, que ainda brincou que as birras da filha ‘não são poucas’ e destacou que seu marido também se dá muito bem com seu filho mais velho, Lucas, de 23 anos.

Na sequência, Maíra afirmou que não veria nenhum problema caso sua filha também decidisse ter uma ‘mãe do coração' e que aplaudiria a atitude: "Então, o dia que a Sophia resolver chamar alguém de mãe, vou ser a primeira pessoa a aplaudir, porque vou entender o quanto aquela pessoa ama muito a minha filha”, ela completou.

“É a criança que tem que decidir se vai chamar de pai e mãe, do coração. A escolha de ser um pai ou uma mãe do coração vem da criança e depende de muito amor dado. Isso nunca vai tirar o seu lugar de pai e mãe [biológico], ninguém se afoga com tanto amor, quanto mais amor, melhor", Maíra defendeu a decisão da pequena.

Jheny Santucci fala da postura de Arthur Aguiar como pai:

Vale lembrar que nos últimos dias, Jheny Santucci surpreendeu ao fazer um post dedicado para Arthur Aguiar. Eles vivem juntos desde que tiveram um filho, o pequeno Gabriel, e ela decidiu fazer um post para falar da postura dele como pai, já que ele também é pai de Sophia. O posto foi visto como indireta depois que a pequena chamou o padrasto de pai.

"Passando só pra lembrar o PAI maravilhoso que você é. Coloquei alguns momentinhos nossos em família.. poucos né? Pois nossa importância em viver e aproveitar ao máximo é maior do que registrar e postar. Te amamos!!!", disse a influenciadora. Então, Arthur respondeu: "O que dizer depois desse vídeo? Muito obrigado amor por esse vídeo lindo que você fez”, ele declarou.