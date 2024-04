Hulk Paraíba dá pista de quando deve se casar com a noiva grávida

O jogador de futebol Hulk Paraíba fala sobre fotos para o seu casamento com a amada Camila Ângelo, que está grávida do segundo filho juntos

O jogador de futebol Hulk Paraíba surpreendeu ao fazer um comentário sobre a possibilidade de se casar com Camila Ângelo. De forma discreta, ele deu uma pista sobre quando deverá oficializar a união com a amada, que espera o nascimento do segundo filho deles.

Nos stories do Instagram, Hulk compartilhou imagens de um ensaio fotográfico com o profissional Davi Nascimento e contou que vai chamá-lo para fotografar o seu casamento no final do ano.

"Aqui com o meu parceiro Davi mais uma vez, né? Nosso fotógrafo. No fim do ano a gente te espera na Paraíba para registrar, fotografar, o nosso casamento, que será abençoado por Deus. No fim do ano estamos juntos", afirmou ele.

Vale lembrar que Hulk e Camila assumiram o namoro em 2019, quando ele se separou da ex-mulher Iran Ângelo. Iran é tia de Camila e teve três filhos com Hulk.

Há poucos meses surgiram rumores de que Hulk e Camila já estariam casados quando ele comemorou 2 anos de casamento, mas eles não se pronunciaram sobre o assunto. "Hoje estamos de parabéns, pois comemoramos 2 anos de casados! Mesmo com todos os altos e baixos, me casaria de novo com você, pois, a cada novo nascer do sol, o nosso amor aumenta e fica mais forte. Quero lhe agradecer por estar sempre ao meu lado, por ser a calma que preciso quando quero acelerar e por me dar energia para continuar quando julgo já não ter mais forças. Que o nosso amor só cresça mais e mais e que seja eterno e abençoado por Deus! Te amo, meu amor", disse ele.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Givanildo V. De Sousa- Hulk (@hulkparaiba)

Hulk comprou jatinho particular

O jogador de futebol Hulk Paraíba decidiu investir em seu conforto nas viagens para seus compromissos e comprou um jatinho particular. De acordo com o colunista Leo Dias, do site Metrópoles, o atleta comprou um avião do modelo Hawker 400 XP, que tem dois motores e tem capacidade para seis passageiros.

A aeronave pode custar até R$ 40 milhões. A compra foi anunciada pelo corretor de aeronaves e CEO Leandro Pereira nas redes sociais.