Grávida do segundo filho, Sthefany Brito revela diferença entre gestações

À espera de mais um herdeiro, a atriz Sthefany Brito contou qual a principal diferença entre a primeira e segunda gravidez: 'Estranho'

A atriz Sthefany Brito decidiu bater um papo bastante descontraído com os seguidores sobre a gravidez de seu segundo filho, fruto do casamento com o empresário Igor Raschkovsky. Em seus stories no Instagram, a irmã de Kayky Brito explicou qual a diferença entre a gestação atual e a de seu primogênito, Enrico, de três anos.

A artista anunciou publicamente que está à espera de mais um herdeiro na última semana por meio das redes sociais. Junto com a novidade, o casal também revelou que o bebê é um menino .

Nesta segunda-feira, 18, já com 14 semanas, Sthefany falou um pouco sobre a experiência da nova gravidez. "Do Enrico eu sentia enjoo a noite, só. Entrei no quarto mês e parecia impressionante, do mesmo jeito que veio, foi embora o enjoo. Agora está mais estranho. Eu sinto as vezes azia, e não sentia na do Enrico. Um enjoo chatinho", explicou.

Na sequência, a atriz contou que notou um grande aumento de apetite. "Sinto uma fome que eu vou dizer para vocês, não sei dimensionar o tamanho da fome que eu sinto. Eu como, dá 1 hora e parece que não como há dias. Parece que tem um buraco na minha barriga. Vou ter que me cuidar muito mais, com certeza", declarou.

Ainda sobre a chegada do segundo herdeiro, Sthefany Brito revelou que o bebê foi planejado por ela e pelo marido, e que sempre sonhou em dar um irmãozinho para Enrico. "Esse bebê foi muito planejado, muito desejado, muito esperado", afirmou.

E completou: "Eu tenho uma relação maravilhosa com meu irmão [Kayky Brito], meu marido também tem irmã, eu queria muito que o Enrico tivesse um irmão ou irmã". A famosa ainda avisou que não pretende aumentar mais a família após o nascimento do bebê.

Sthefany Brito estoura fofurômetro com homenagem ao afilhado Kael

O pequeno Kael, filho do ator Kayky Brito e da influenciadora digital Tamara Dalcanale, completou 2 anos de vida em dezembro de 2023. E em celebração dessa data tão especial para a família, a atriz Sthefany Brito, irmã de Kayky, publicou uma linda homenagem para seu sobrinho e afilhado nas redes sociais.

Em seu perfil oficial do Instagram, a madrinha compartilhou um clique encantador do pequeno, que derreteu o coração de todos os seus seguidores. De blusa branca, lenço no pescoço e boné, o loirinho posou todo sorridente para a câmera.

Na legenda da publicação, a artista se declarou para Kael. "Parabéns alemãozinho! Que Papai do céu te guie e te proteja, hoje e sempre! Saúde, saúde e saúde!!! Desejo um milhão de motivos pra esse sorrisinho lindo estar sempre no seu rostinho! Te amo gordinho!", disse ela.

Seus seguidores não resistiram e logo seus comentários foram tomados por mensagens carinhosas. "A cara do pai. Parabéns! Felicidades, menino lindo e fofo", disse um sobre a semelhança entre Kayky e Kael. "Que fofura", disparou outro. "Mas é muito lindinho!", elogiou mais um.