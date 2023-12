Sthefany Brito estoura fofurômetro com homenagem ao afilhado Kael

No aniversário de 2 anos de seu afilhado, Kael, Sthefany Brito faz linda homenagem ao pequeno e estoura o fofurômetro nas redes sociais

Nesta quarta-feira, 6, o pequeno Kael, filho do ator Kayky Brito e da influenciadora digital Tamara Dalcanale, está completando 2 anos de vida. E em celebração dessa data tão especial para a família, a atriz Sthefany Brito, irmã de Kayky, publicou uma linda homenagem para seu sobrinho e afilhado nas redes sociais.

Em seu perfil oficial do Instagram, a madrinha compartilhou um clique encantador do pequeno, que derreteu o coração de todos os seus seguidores. De blusa branca, lenço no pescoço e boné, o loirinho posou todo sorridente para a câmera.

Na legenda da publicação, a artista se declarou para Kael. "Parabéns alemãozinho! Que Papai do céu te guie e te proteja, hoje e sempre! Saúde, saúde e saúde!!! Desejo um milhão de motivos pra esse sorrisinho lindo estar sempre no seu rostinho! Te amo gordinho!", disse ela.

Seus seguidores não resistiram e logo seus comentários foram tomados por mensagens carinhosas. "A cara do pai. Parabéns! Felicidades, menino lindo e fofo", disse um sobre a semelhança entre Kayky e Kael. "Que fofura", disparou outro. "Mas é muito lindinho!", elogiou mais um.

Confira a publicação:

Kayky Brito também celebrou o aniversário do filho

Após seu grave acidente de carro, o ator Kayky Brito apareceu sorridente nas redes sociais para celebrar uma data muito especial. Em fase de recuperação após o susto que levou, ele mostrou a primeira foto com o filho, Kael, e a mãe do bebê, Tamara Dalcanale, nas redes sociais.

O artista ficou algumas semanas sem aparecer no Instagram e voltou com um post para celebrar o aniversário do seu filho. O menino completou 2 anos de idade e comemorou em uma festa intimista ao lado do pai e da mãe em Curitiba, onde mora com a mãe.

Na legenda, Kayky contou que recebeu autorização dos médicos para viajar para reencontrar seu filho e está indo bem em sua recuperação. Ele também aproveitou para celebrar essa data especial para sua família.

"Oi amigos!! Como vocês estão? Primeiro eu queria dizer que estou melhor a cada dia. Sigo FIRME na minha recuperação e não poderia deixar de vir aqui para dividir essa alegria… Após mais de 2 meses de muita Fisio, Fono e principalmente foco e dedicação, finalmente fui liberado para viajar e encontrar a minha outra parte da família. Não poderia ser melhor momento que este né? Kael está fazendo 2 aninhos hoje e eu aqui podendo viver esse momento com ele. Mais uma vez obrigado por todo carinho que recebo de vocês e podem ter certeza que em breve estarei mais presente por aqui tá?", disse ele.