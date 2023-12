Kayky Brito exibe primeira foto com o filho após sofrer acidente

Em recuperação após ter sido atropelado, Kayky Brito exibe fotos com o filho, Kael, e a mãe do menino, Tamara Dalcanale, na festa de 2 anos do herdeiro

O ator Kayky Brito apareceu sorridente nas redes sociais em uma nova aparição. Ele está em fase de recuperação após ter sido atropelado em uma avenida no Rio de Janeiro no início do mês de setembro deste ano. Agora, ele mostrou a primeira foto com o filho, Kael, e a mãe do bebê, Tamara Dalcanale, nas redes sociais.

O artista ficou algumas semanas sem aparecer no Instagram e voltou com um post para celebrar o aniversário do seu filho. O menino completou 2 anos de idade e comemorou em uma festa intimista ao lado do pai e da mãe em Curitiba, onde mora com a mãe.

Na legenda, Kayky contou que recebeu autorização dos médicos para viajar para reencontrar seu filho e está indo bem em sua recuperação.

"Oi amigos!! Como vocês estão? Primeiro eu queria dizer que estou melhor a cada dia. Sigo FIRME na minha recuperação e não poderia deixar de vir aqui para dividir essa alegria… Após mais de 2 meses de muita Fisio, Fono e principalmente foco e dedicação, finalmente fui liberado para viajar e encontrar a minha outra parte da família. Não poderia ser melhor momento que este né? Kael está fazendo 2 aninhos hoje e eu aqui podendo viver esse momento com ele. Mais uma vez obrigado por todo carinho que recebo de vocês e podem ter certeza que em breve estarei mais presente por aqui tá?", disse ele.

O que aconteceu com Kayky Brito?

Kayky Brito foi atropelado por um carro dirigido por um motorista de aplicativo em uma avenida na orla da praia no Rio de Janeiro durante a madrugada do dia 2 de setembro. Ele estava em um quiosque acompanhado de seus amigos quando resolveu buscar um item no carro. No caminho de volta, ele foi atropelado enquanto atravessava a avenida. O artista foi levado em estado grave para o hospital e segue sedado até o momento. Ele foi diagnosticado com politrauma corporal e traumatismo craniano.

Em outubro, o ator mostrou como é a sua recuperação em casa com exercícios de fonoaudiologia e fisioterapia. "Quero dividir com vocês o que eu tenho mais feito nesse momento: a fisioterapia todo dia e a fonoaudiologia algumas vezes durante a semana”, disse ele. Além disso, ele voltou a agradecer pelo carinho dos fãs. "É isso, passando aqui só para agradecer o carinho de sempre. Eu sei que posso sempre contar com vocês e até a próxima”, afirmou.