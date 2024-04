Namorada de Davi chega ao RJ para a final do BBB 24

Namorada de Davi, do BBB 24, Mani Reggo mostra sua chegada ao Rio de Janeiro para acompanhar a grande final do reality show

Namorada do brother Davi, do BBB 24, Mani Reggo já está no Rio de Janeiro. Ela chegou à cidade para acompanhar a grande final do reality show pertinho do amado e dar o seu apoio quando ele sair do confinamento.

Nas redes sociais, ela mostrou uma foto do seu look na chegada ao aeroporto carioca e um detalhe roubou a cena. Mani usou uma camiseta com a foto dela e de Davi dentro de um coração e com a palavra ‘X-calabreso’, que é uma referência ao bordão dele no programa.

Antes de sua viagem ao Rio de Janeiro, Mani Reggo divulgou vídeos nas redes sociais para contar a história do seu namoro com Davi. Ela relembrou momentos importantes da relação deles. "Minha barraca de lanches fica em frente ao hospital do exército, ele era um dos meus clientes. A gente não se via muito. Aí eu ampliei a foto dele no Whatsapp e falei: 'Ih, gatinho'", disse ela.

E completou: "Ele me olhou e falou assim: "Me conheça primeiro, eu sou muito responsável'. Sabe quando você encontra um parceiro? A nossa relação é de parceria, de amor, de cuidado, de cumplicidade".

Além disso, Mani relembrou a última mensagem que recebeu de Davi. "A ficha não caiu. Mas tudo bem, uma hora cai. Vou ficar sem te ver. Olha, me espere, viu? Eu volto para te buscar, para juntos sermos felizes, eu e você. Só eu e você. Serei fiel a você até o final", disse ele para a amada.

View this post on Instagram A post shared by Celsilene Rego (@manireggo)

View this post on Instagram A post shared by Celsilene Rego (@manireggo)

Davi falou da namorada no BBB 24

Após uma madrugada conturbada no BBB 24, da Globo, os brothers participaram de uma ação de Páscoa na manhã desta segunda-feira, 25, e foram surpreendidos com ovos de chocolate, acompanhados com uma foto de algum familiar. Apaixonado, Davi mencionou novamente a namorada, Mani Reggo, após receber uma imagem da empreendedora.

Em conversa com Alane no quarto Fada, o motorista de aplicativo revelou uma conversa que teve com a companheira pouco antes de entrar no confinamento. "Ela ficou doida quando eu vim para o Big Brother. Ficava [falando]: 'Você vai me trair quando for para o Big Brother, lá tem muita mulher bonita...'. E eu falei: 'Rapaz, eu não vou te trair, deixa de maluquice'", relatou ele.

E completou: "Já passaram dois meses e foi só coisa da cabeça dela. Eu sou fiel". Alane, por sua vez, reforçou o quanto Davi gosta da namorada. "E tu só fala dela, tá cada vez mais apaixonado… quando o amor é verdadeiro, é assim", declarou a bailarina.

Em tom de brincadeira, os participantes passaram a cantar um trecho da música 'Insegurança', do grupo Pixote. "Porque tudo que um homem precisa, eu tenho em casa...", frisou Davi, se referindo ao refrão da canção.

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que Davi fala sobre Mani Reggo dentro do BBB 24. Desde o início do jogo, a vendedora de lanches é mencionada pelo brother sempre de forma carinhosa. Em uma das festas, inclusive, o jovem chegou a chorar de saudade ao ouvir uma música de Marília Mendonça e lembrar da amada.