BBB 24: Fernanda consola Davi após brother cair no choro: 'Felizes por você'

Durante a festa do BBB 24, o brother Davi precisou ser consolado após cair no choro ao mencionar a saudade que sente da família

O brother Davi ficou bastante emotivo durante a festa do BBB 24, da Globo, realizada na madrugada desta quinta-feira, 15. Confinado no reality show há pouco mais de um mês, o jovem não segurou as lágrimas ao relatar a saudade que sente da família.

Tudo começou na pista de dança, após tocar a música 'Te Amo Demais', na voz de Marília Mendonça. Emocionado, o motorista de aplicativo caiu no choro ao lembrar da namorada, Mani Reggo, e precisou ser consolado por outras sisters.

"Tem que aguentar a saudade. Como vai chegar na final desse jeito?", disse Raquele. Ao perceber o choro de Davi, Isabelle se aproximou dos dois e abraçou o amigo: "Ela está te assistindo agora!", reforçou a Cunhã.

Ao longo da festa, o brother também foi consolado por Fernanda. A confeiteira aconselhou Davi a não se importar com a opinião dos colegas de confinamento e se apegar apenas em pessoas que torcem por ele fora do reality show.

"Não sei qual a raiz da sua saudade, mas a minha é porque às vezes me sinto ameaçada no jogo. Mas sei que para os meus filhos eu sou a pessoa mais incrível do mundo. Então, se aqui eu não sou [incrível] para algumas pessoas, sei que para outras sou. E aí a saudade vem dessa forma. Porque sei que alguém aqui me interpreta errado, mas sei que quem gosta de mim está lá fora, esperando por mim. É isso que me conforta", disse ela.

E completou: "Você sabe que tem a sua mulher, as pessoas que gostam de você, os que te conhecem de verdade. Estão torcendo e felizes por você, e é isso que a gente tem que se agarrar, em quem está feliz pela gente".

Davi revela plano caso ganhe a liderança

Após curtir uma noite de festa no BBB 24, da Globo, o brother Davi provou que já está focado em ganhar a próxima liderança do reality show. Em conversa com Matteus durante a madrugada desta quinta-feira, 15, o motorista de aplicativo revelou ao gaúcho são seus planos caso vença a prova do líder.

"Já falei até para Isabelle: se um dia eu for líder aqui, essa casa vai virar de cabeça para baixo, porque meu Vip só vai ser eu, você [Matteus] e Isabelle", avisou Davi, reforçando que não medirá esforços para defendê-los.

E continuou: "A galera vai ficar pilhada porque vai sobrar pulseira, mas só vai ser eu, você e Isabelle, minhas duas prioridades aqui dentro. Vou usar meu lado jogador. Quem quiser falar, que fale. As pessoas que eu quero levar para a final comigo, e eu vou lutar até o final", concluiu o brother.

Vale lembrar que Davi foi indicado direto ao último paredão por Lucas Henrique, líder da semana. Os participantes devem disputar uma nova liderança na noite desta quinta-feira, 15, sob o comando de Tadeu Schmidt, logo após a exibição de mais um capítulo da novela 'Renascer'.