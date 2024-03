Namorada de Davi, do BBB 24, impressiona ao surgir com novo visual: 'Elegante'

Companheira do brother Davi, Mani Reggo decidiu repaginar o visual e surpreendeu os fãs do BBB 24 ao compartilhar a mudança nos fios

Namorada do participante Davi, confinado no BBB 24, da Globo, a empreendedora Mani Reggo surpreendeu os seguidores ao passar por uma transformação no visual. Em seu perfil oficial no Instagram, a companheira do brother surgiu com um look belíssimo e exibiu a mudança nos fios cacheados, que agora estão iluminados.

No registro compartilhado nas redes sociais, Mani apresenta o antes e depois da transformação nas madeixas. Além dos cabelos repaginados, ela também surgiu com um vestido preto longo e elegante, com bastante brilho.

"Acreditar em si mesma não é uma questão de orgulho, mas sim de dignidade pessoal. É esse olhar e sentir que devemos agarrar", declarou a namorada de Davi na legenda da publicação. Nos comentários, os fãs do brother não pouparam elogios a beleza de Mani.

"Chique! Fina, elegante e serena", escreveu uma internauta. "Ficou maravilhosa!", disse outra. "Gatona! Imagina quando o Davi sair! Quero ser padrinho, hein?", falou um terceiro.

Recentemente, em entrevista à CARAS Brasil, Mani Reggo contou como tem sido acompanhar a trajetória de Davi no reality show ao lado do sogro, Demerval de Brito.

"[Nós temos] uma relação familiar de muito respeito e afeto", conta Mani. "Estamos vendo [o programa] com muita atenção, fé e esperança. Mas com a ansiedade e a saudade lá em cima, contando os dias para ele chegar à final com êxito", completa a influenciadora e empreendedora, que já alcançou 1 milhão de seguidores em seu perfil do Instagram.

Confira o novo visual de Mani Reggo:

Carolina Dieckmann promete visitar namorada de Davi

A atriz Carolina Dieckmann, que já declarou sua torcida para Davi vencer o BBB 24, da Globo, mandou um recado especial para Mani Reggo, namorada do brother. Através das redes sociais, a artista revelou desejo em visitar a barraca de lanches da empreendedora na Bahia.

Recentemente, Mani lançou o "X-Calabreso" em homenagem ao companheiro, que usou o termo dentro do reality show durante um atrito com o participante Lucas Henrique. A novidade, inclusive, tem sido o grande sucesso do empreendimento.

"Estou aqui com a Fafa, e queremos comer o hambúrguer da mulher do Davi. Onde é que compra? É lá na Bahia, né? Temos que ir para lá comer. Eu vi alguém comendo esse hambúrguer e estou desejando", declarou Carolina Dieckmann em seu Instagram oficial.

A namorada de Davi, por sua vez, retribuiu o carinho da atriz e a convidou para visitá-la. Confira!