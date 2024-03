BBB 24: Carolina Dieckmann promete visitar namorada de Davi: 'Comer o X-Calabreso'

Fã declarada de Davi, do BBB 24, a atriz Carolina Dieckmann mandou um recado para a namorada do brother e prometeu visitá-la na Bahia

A atriz Carolina Dieckmann, que já declarou sua torcida para Davi vencer o BBB 24, da Globo, mandou um recado especial para Mani Reggo, namorada do brother. Através das redes sociais, a artista revelou desejo em visitar a barraca de lanches da empreendedora na Bahia.

Recentemente, Mani lançou o "X-Calabreso" em homenagem ao companheiro, que usou o termo dentro do reality show durante um atrito com o participante Lucas Henrique. A novidade, inclusive, tem sido o grande sucesso do empreendimento.

"Estou aqui com a Fafa, e queremos comer o hambúrguer da mulher do Davi. Onde é que compra? É lá na Bahia, né? Temos que ir para lá comer. Eu vi alguém comendo esse hambúrguer e estou desejando", declarou Carolina Dieckmann em seu Instagram oficial.

A namorada de Davi, por sua vez, retribuiu o carinho da atriz e a convidou para visitá-la. "Oi Carol, vai ser um prazer receber você aqui em Salvador para comer o melhor X-Calabreso do mundo. Vou te aguardar lá na barraquinha. Um beijo minha linda, fique com Deus", declarou Mani Reggo em suas redes.

Feliz com a mensagem da empreendedora, a artista afirmou que fará uma visita a namorada de Davi em Salvador, na Bahia. "Mani, vamos comer o X-Calabreso", disse Carolina Dieckmann.

Vale lembrar que Mani Reggo já recebeu a visita especial de Jacira Santana, mãe do ex-BBB e economista Gil do Vigor. Na ocasião, ela registrou o momento e mostrou aos seguidores que estava na barraca de lanches mais famosa da Bahia atualmente.

Namorada de Davi lamenta atitude de Leidy

Namorada de Davi, a empreendedora Mani Reggo usou as redes sociais na madrugada desta terça-feira, 12, para se pronunciar a respeito da discussão ocorrida entre o brother e Leidy Elin no BBB 24, da Globo. Após a dinâmica do Sincerão, a sister jogou as roupas do motorista de aplicativo na piscina da casa.

Mani, que acompanha toda a trajetória do companheiro desde o início do reality show, lamentou o que o brother tem passado dentro do confinamento. Em seu perfil no Instagram, ela publicou uma imagem toda preta e desabafou: "Não existe imagem nem palavra".

No site X, antigo Twitter, a namorada de Davi também compartilhou sua indignação com toda a situação. Em uma breve postagem, Mani Reggo recordou a felicidade que sentiram quando o brother foi escolhido para o BBB 24, ressaltando nunca ter imaginado presenciar cenas assim.

"Que dor. Ficamos tão felizes, não sabíamos que seria assim lá dentro nem aqui fora", escreveu ela em seu perfil na rede social. Vale lembrar que logo após a ação de Leidy Elin, Davi caiu no choro e também lamentou a situação.