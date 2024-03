BBB 24: Namorada de Davi lamenta atitude de Leidy: 'Não existe palavra'

Namorada de Davi, Mani Reggo fez um sincero desabafo após assistir a cena em que Leidy Elin joga as roupas do brother na piscina do BBB 24

Namorada de Davi, a empreendedora Mani Reggo usou as redes sociais na madrugada desta terça-feira, 12, para se pronunciar a respeito da discussão ocorrida entre o brother e Leidy Elinno BBB 24, da Globo. Após a dinâmica do Sincerão, a sister jogou as roupas do motorista de aplicativo na piscina da casa.

Mani, que acompanha toda a trajetória do companheiro desde o início do reality show, lamentou o que o brother tem passado dentro do confinamento. Em seu perfil no Instagram, ela publicou uma imagem toda preta e desabafou: "Não existe imagem nem palavra".

No site X, antigo Twitter, a namorada de Davi também compartilhou sua indignação com toda a situação. Em uma breve postagem, Mani Reggo recordou a felicidade que sentiram quando o brother foi escolhido para o BBB 24, ressaltando nunca ter imaginado presenciar cenas assim.

"Que dor. Ficamos tão felizes, não sabíamos que seria assim lá dentro nem aqui fora", escreveu ela em seu perfil na rede social. Vale lembrar que logo após a ação de Leidy Elin, Davi caiu no choro e também lamentou a situação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Celsilene Rego (@manireggo)

Ficamos tão felizes, não sabíamos que seria assim lá dentro nem aqui fora. 😥#abracomani#davimerecerespeito — Mani #TeamCalabreso 🚗 (@manireggo) March 12, 2024

Leidy Elin teme vingança de Davi

O clima na casa do BBB 24, da Globo, esquentou bastante durante a madrugada desta terça-feira, 12, logo após os brothers participarem de mais uma dinâmica do Sincerão. A sister Leidy Elin, que protagonizou uma briga intensa com Davi e jogou seus pertences na piscina, acredita que o adversário pretende se vingar em breve.

Em conversa com outros colegas de confinamento em um dos quartos, temendo que Davi tenha a mesma atitude, a trancista avisou que mudará seus itens pessoais de local, além de colocar suas roupas na cama de Raquele.

"Eu vou pegar minhas coisas amanhã e vou deixar só minhas coisas de casa aqui dentro. Aí eu vou deixar aí na sua [cama], Raquele, no cantinho, a minha mala pequena com a minha roupa da saída, porque com certeza ele vai querer pegar as minhas coisas. E as minhas perucas, né?", disse Leidy Elin.

"Ele está possuído pelo ritmo ragatanga", continuou a sister. Giovanna, então, afirmou que Davi estava rondando o quarto. "Ele está planejando contra você", opinou Raquele, que completou: "Acho que ele está querendo ir no confessionário".