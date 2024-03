BBB 24: Davi cai no choro e se desespera ao ver roupas na piscina: ‘Preciso’

Após Leidy jogar suas roupas na piscina, Davi não segura as lágrimas, chora sozinho e desabafa sobre sua situação dentro e fora do BBB 24

Após uma madrugada extremamente agitada nesta terça-feira, 12, Davi desabafou com alguns colegas sobre sua situação e, sozinho, caiu em prantos no Big Brother Brasil 24. Desesperado, o motorista de aplicativo se deitou no gramado e começou a chorar enquanto todos os outros brothers dormiam. Ele está arrasado após a confusão com Leidy Elin.

Para quem não acompanhou, Leidy e Davi tiveram uma discussão acalorada durante e após o Sincerão ao vivo no reality show da Globo. Mas após o fim do programa, a tracista pegou as malas do motorista sem permissão, colocou suas roupas dentro de uma bolsa e levou tudo para a área externa da casa, quando despejou a mala na piscina.

Após a confusão, Davi recolheu seus pertences e passou a madrugada desabafando com seus colegas de confinamento, Isabelle e Matteus. Inclusive, o brother chegou a refletir sobre sua estadia no programa e entregou novos detalhes sobre sua situação um tanto quanto complicada fora da casa mais vigiada do Brasil.

“Eu falei um 'psiu', Isabelle. Eu fiz assim: 'Psiu', todo mundo partiu para cima de mim. Ela jogou minha roupa na piscina e ninguém falou nada", Davi desabafou sobre o confinamento com a manauara e continuou o relato tenso: “Sou pobre. Não tenho dinheiro. Tenho um carro que rodo Uber e tá chegando o tempo dele de 10 anos de uso”, ele abriu o jogo.

“Tenho uma casa que nem tem móveis dentro direito... Eu preciso muito disso aqui, cara. A profissão que eu sempre quis está nas minhas mãos”, o brother lamentou. Na sequência, ele se deitou no gramado sozinho e caiu no choro ao olhar para piscina, onde suas roupas foram despejadas pela trancista na madrugada agitada.

Davi e Leidy Elin brigaram aos gritos:

Vale lembrar que durante o intervalo do Sincerão desta segunda-feira, 11, o clima ficou tenso no Big Brother Brasil 24. Enquanto a Líder Beatriz e os emparedados Lucas Henrique, Yasmin Brunet e Isabelle estavam na área externa aguardando o retorno do comercial, Davi e Leidy Elin roubaram a cena e tiveram uma briga aos gritos na sala da casa.

Tudo começou após o baiano questionar os argumentos de Yasmin ao colocá-lo como Bruxa Má. "Já fez a mesa para jogar na cara de todo mundo que fez a mesa. Para de show", disparou Leidy. "Uma pessoa que não arruma nem a cozinha falar isso dos outros", disse Alane. Davi também se exaltou e rebateu o comentário da trancista e assim, eles iniciaram a briga.