BBB 24: Leidy Elin teme vingança de Davi após jogar roupas do brother na piscina

Após jogar as roupas de Davi na piscina do BBB 24, Leidy Elin diz que trocará seus pertences de lugar para que o brother não faça o mesmo

O clima na casa do BBB 24, da Globo, esquentou bastante durante a madrugada desta terça-feira, 12, logo após os brothers participarem de mais uma dinâmica do Sincerão. A sister Leidy Elin, que protagonizou uma briga intensa com Davi e jogou seus pertences na piscina, acredita que o adversário pretende se vingar em breve.

Em conversa com outros colegas de confinamento em um dos quartos, temendo que Davi tenha a mesma atitude, a trancista avisou que mudará seus itens pessoais de local, além de colocar suas roupas na cama de Raquele.

"Eu vou pegar minhas coisas amanhã e vou deixar só minhas coisas de casa aqui dentro. Aí eu vou deixar aí na sua [cama], Raquele, no cantinho, a minha mala pequena com a minha roupa da saída, porque com certeza ele vai querer pegar as minhas coisas. E as minhas perucas, né?", disse Leidy Elin.

"Ele está possuído pelo ritmo ragatanga", continuou a sister. Giovanna, então, afirmou que Davi estava rondando o quarto. "Ele está planejando contra você", opinou Raquele, que completou: "Acho que ele está querendo ir no confessionário".

ELA JOGANDO AS ROUPAS DO DAVI NA PISCINA E NINGUÉM DANDO A MÍNIMA



INÚTIL KKKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/5ZvRKLoRKu — Davi Brito 🚗 (@davibritof) March 12, 2024

O que aconteceu no Sincerão?

Inspirado no Jogo da Discórdia da semana passada em que os participantes precisavam elencar seu filme, nessa semana os brothers montaram sua história no Big Brother Brasil 24.

Os emparedados Lucas, Yasmin e Isabelle e a Líder Beatriz deveriam colocar 7 figuras comuns das histórias: Vampiro, Bobo da Corte, Bela Adormecida, Mestre, Fiel Escudeira, Lobo Mau e Bruxa Má.

"Hoje vocês vão ter que trazer esses personagens fantásticos para a realidade do jogo. Pensem que vocês têm que escrever um conto de fadas sobre o BBB 24. Para quem vocês dariam esses papéis?", disse Tadeu Schmidt no início da dinâmica.

Beatriz colocou Lucas Henrique como Vampiro, MC Bin Laden como Bobo da Corte, Yasmin como Bela Adormecida, Beatriz como Mestre, Alane como Fiel Escudeira, Giovanna como Lobo Mau e Fernanda como Bruxa Má.

O Anjo emparedado Lucas se colocou como Mestre falando sobre sua movimentação. Ele escolheu Leidy Elin como Fiel Escudeira, Isabelle como Vampira, Matteus como Bobo da Corte, Bia como Bela Adormecida, Alane como Lobo Mau e Davi como Bruxa Má.

Isabelle também se colocou como Mestre da história, indicando Davi como seu Fiel Escudeiro, Lucas como Vampiro, MC Bin Laden novamente apareceu como Bobo da Corte, Yasmin também como Bela Adormecida, Fernanda como Lobo Mau e Pitel como Bruxa Má.

Yasmin também se colocou como Mestre. A modelo escolheu Isabelle como Vampiro, Matteus como Bobo da Corte, Beatriz como Bela Adormecida, Leidy como Fiel Escudeira, Alane novamente como Lobo Mau e Davi como Bruxa Má. Confira!