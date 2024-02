Como Davi, do BBB 24, conheceu a esposa? Saiba a história

Esposa de Davi, do BBB 24, Mani Reggo revela a história de como os dois se conheceram e foram morar juntos

O brother Davi está dando o que falar na casa do BBB 24, da Globo. Aqui fora, ele é casado com Mani Reggo e ela contou como eles se conheceram.

Em entrevista ao Jornal Extra, Mani contou que conheceu Davi na frente de um quartel onde ele trabalhava como soldado. Ela tinha uma barraca de lanches na entrada do local e ele era cliente. Um dia, Mani perguntou para um amigo em comum se Davi tinha namorada e o amigo contou para o brother.

Com isso, Davi começou a conversar com Mani por mensagem. “Depois de uma semana, marcamos de sair. E ficamos juntos um fim de semana inteiro. Naquele domingo, eu o convidei para morar comigo, já que eu morava perto do quartel onde ele servia e Davi levava mais de uma hora para chegar vindo da casa dele”, afirmou ela. Então, eles estão juntos até hoje.

++ Como é a casa de Davi do BBB 24? Motorista vive em imóvel modesto com a esposa

Equipe do Davi fala da briga na madrugada

A equipe do brother Davi compartilhou mensagens nas redes sociais após ele se envolver em uma briga com Lucas Henrique e MC Bin Laden após a festa da madrugada desta quinta-feira, 1º, no BBB 24. No Instagram, os representantes dele explicaram como a discussão começou e ainda compartilharam vídeos da briga.

"Davi e Lucas trocaram farpas há pouco. A discussão começou quando Davi ouviu o próprio nome em uma roda de conversa no quarto e quis entender com Lucas o motivo de estar levando a conversa que tiveram em particular. Davi diz que é preciso observar bem o que é dito. Davi: "Eu estou te falando que não gosto de fofoca. É algo que não tem fundamento, mas você levou para ter tudo. Essa conversa que tive contigo foi para te perguntar. Vai virar algo que é fofoca, mano. O cara ser fofoqueiro é a pior coisa, mano, ainda mais com barba na cara."", escreveram.

Então, eles completaram sobre a briga de Davi e Bin Laden. "Após a discussão entre Lucas e Davi, MC Bin se intrometeu na conversa. Nesse ponto, Bin trouxe à tona um assunto antigo envolvendo Yasmin, ocorrido há algum tempo, para a atual discussão. A conversa esquentou quando Bin se alterou, dirigindo palavras a Davi como “manipulador”, e em seguida aproximou-se dele de forma extremamente agressiva. Davi manteve a postura o tempo todo, conservando com seu tom e sua postura. E fez questão de deixar claro a MC que o que tem a dizer, ele fala diretamente na frente", informaram.

"Vale lembrar que, mesmo diante de toda a tranquilidade do Davi em relação à atual discussão, alguns participantes ainda o questionaram. Nosso motorista que se permaneceu estável, sem nenhum esboço de agressividade, ainda foi repreendido. Por outro lado, o outro participante, que estava alterado, infelizmente não foi nem sequer questionado em nenhum momento pelos colegas de confinamento", finalizaram.