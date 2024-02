BBB 24: Mãe de Gil do Vigor mostra encontro especial com namorada de Davi

Namorada do brother Davi, Mani Reggo recebeu a visita especial de Jacira, mãe do ex-BBB Gil do Vigor, na Bahia: 'Me identifico'

Confinado no BBB 24, da Globo, Davi nem imagina o grande sucesso que tem feito fora do reality show. Nesta quinta-feira, 29, a namorada do brother, Mani Reggo, contou aos fãs que recebeu uma visita especial de Jacira Santana, mãe de Gil do Vigor, ex-participante do BBB 21.

Esbanjando alegria e simpatia, as duas fizeram questão de registrar o encontro e compartilhar nas redes sociais. Em viagem à Bahia, Jacira afirmou que não poderia deixar de conhecer a companheira de Davi, com quem disse se identificar.

"Bom dia, calabresos. Olhem quem veio me prestigiar hoje, aqui na barraca. A bonitona da Jaci", disse Mani em seus Stories no Instagram. "E a gente não veio do lixo para perder pra basculho. Gente, vim conhecer essa mulher que eu me identifico tanto. E ela é maravilhosa", se divertiu a mãe de Gil do Vigor.

Jacira, por sua vez, também dividiu com o público um trecho de sua visita à barraca de lanches de Mani Reggo. "Gente, vim pra Salvador visitar essa terra maravilhosa de todos os santos e também conhecer a esposa do Davi, uma mulher que me identifiquei muito", escreveu ela na legenda.

E completou: "Chegando aqui, já sabe, não pode deixar de experimentar as delícias da Lanchonete da Mani, que lançou o saboroso sanduíche X-Calabreso. Amei, gente! Amei a Bahia! Muito obrigada pela receptividade".

A ideia do X-Calabreso, novidade da empreendedora em sua lanchonete, veio logo após a polêmica envolvendo Davi e outros brothers dentro do BBB 24. Isso porque, durante um bate-boca, o motorista de aplicativo chamou Lucas Henrique de 'calabreso', bordão do humorista Toninho Tornado.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jacira (@jacira.santanna)

Gil do Vigor abre o jogo sobre conversas com 'psicóloga do reality'

Gil do Vigor resolveu se pronunciar sobre os boatos envolvendo 'a psicóloga do BBB'. Nos últimos dias, os internautas comentaram bastante a mudança repentina de comportamento de alguns brothers dentro do Big Brother Brasil 24 e alegaram que eles estariam recebendo algum tipo de informação quando vão ser atendidos pela psicóloga do programa.

O ex-participante, então, fez questão de falar sobre o assunto. Em seus stories do Instagram, o pernambucano deu risada das 'conspirações' que os telespectadores fazem e afirmou que eles não recebem nenhum tipo de informação.

"A psicóloga não dá dica, gente. Então assim… vocês têm umas teorias da conspiração tão engraçadas! Não tem dica", disse Gil, que contou que a profissional apenas fica questionando o que os brothers acham. "Acho que a pessoa para e se atenta, né?", concluiu ele.