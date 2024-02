Davi do BBB 24 ganha música após viralizar: 'Calma, calabreso'

Em entrevista à CARAS Brasil, produtor Rafa Dias comentou como reação inusitada de Davi em briga do BBB 24 virou música divertida

Um dos favoritos a levar o prêmio do BBB 24, Davi Brito tem gerado uma baita comoção nas redes sociais desde que protagonizou mais uma briga no reality. Desta vez, uma das falas do brother gerou até mesmo uma música divertida produzida pelo produtor musical Rafa Dias, também conhecido como RDD. Em entrevista à CARAS Brasil, ele comentou sobre a "brincadeirinha" em homenagem ao conterrâneo.

"Não acompanho muito o BBB, mas ontem vi que rolou um bafafá e logo depois apareceu a explicação dele sobre "calma, calabreso". Eu realmente ri muito", diz Rafa, que também é integrante da banda de pagodão baiano Atoxxa e produtor de diversos artistas como Karol Conká, Céu, Silva, Marina Sena e Drik Barbosa.

O termo usado por Davi, "calma, calabreso", aconteceu durante uma discussão com Lucas Henrique na madrugada desta quinta-feira, 01. Em meio a gritos descontrolados do colega de confinamento, ele acabou achando uma forma inusitada de tentar acalmar os ânimos, o que arrancou boas risadas de quem estava assistindo pelo pay-per-view.

Rafa completa defendendo que o jeito de Davi representa bastante o povo da Bahia e ele não pensou duas vezes na hora de compartilhar esse momento divertido do programa através de sua música. "É muito "bahêa" a forma que ele falou, me identifiquei muito e ri de mais".

"Estava com um tempinho livre e decidi fazer um memezinho avulso. A galera tem curtido a "gastação" e entrado na onda", afirma o produtor musical, que confessa que demorou apenas 10 minutos para conseguir as batidas perfeitas para reeditar e transformar a explicação divertida do brother em música.

Rafa não tem sido o único artista a aproveitar a situação divertida e transformar em música. Outros colegas de profissão também tem feito o mesmo, como Rafinha RSQ e a banda La Furia, ambos de Salvador, que acabaram de divulgar igualmente trechos de uma composição envolvendo Davi.

MAS, AFINAL, O QUE É CALABRESO?

Em tempo, a busca por explicações envolvendo o termo "calabreso" se tornou um dos mais populares em todo o Brasil. Nas redes sociais e nos sites de pesquisas, todos procuraram saber o real significado por trás da atitude de Davi.

Apesar do brother não saber explicar de onde surgiu, se trata de um meme que tomou conta das redes sociais no último ano. O autor foi o comediante Toninho Tornado, que costuma transformar palavras femininas em masculino, por isso "calabreso" e não calabresa.

Em postagem no Instagram, Toninho se pronunciou e comentou a situação no programa. "Ela quer saber o que significa 'calabreso'. É o meu bordão! Gente, calma. 'Calabreso' é um jeito carinhoso, é um dos meus bordões", declarou o humorista