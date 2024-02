BBB 24: Criador do meme 'calabreso' sai em defesa de Davi: 'Carinhoso'

O humorista Toninho Tornado, responsável pelo bordão 'calabreso', explicou a origem do termo usado por Davi durante discussão no BBB 24

A briga envolvendo Davie o termo 'calabreso' não agitou só os brothers do BBB 24, da Globo, mas também movimentou as redes sociais. O ator e humorista Toninho Tornado, criador do bordão famoso, saiu em defesa do brother e fez questão de explicar a origem do meme.

Em suas redes sociais, na manhã desta quinta-feira, 01, ele compartilhou um trecho do reality show onde a participante Leidy Elin surge perguntando para Davi qual o significado da palavra utilizada durante a discussão. Toni, então, esclareceu ao público de onde surgiu a expressão.

"Ela quer saber o que significa 'calabreso'. É o meu bordão! Gente, calma. 'Calabreso' é um jeito carinhoso, é um dos meus bordões", declarou o humorista. Na legenda da publicação, ele ainda mencionou o perfil oficial do motorista de aplicativo: "Pronunciamento oficial. É nóis, Davi", escreveu, completando com emoji de risada.

Toninho Tornado ficou famoso por pegadinhas nos programas Te Peguei e João Kleber, da RedeTV, onde trabalhou por 10 anos. Recentemente, alguns vídeos do ator colocando palavras no masculino como 'Calma, Ludmillo', viralizaram na web.

Web resgata vídeo de Bin Laden usando termo 'calabreso'

A madrugada desta quinta-feira, 01, no Big Brother Brasil 24 foi tomada por uma briga feia entre MC Bin Laden e Davi. Tudo começou quando o baiano estava discutindo com Lucas Henrique e o chamou de 'calabreso'.

O funkeiro tomou as dores do amigo e partiu para cima do motorista de aplicativo, em uma briga calorosa que fez os internautas pedirem sua expulsão.

Após a troca de farpas, a casa mais vigiada do Brasil foi tomada pela dúvida do que significa a palavra 'calabreso'. Em conversa com outros brothers, Bin Laden insinuou que o termo seria gordofóbico e que Davi estaria tentando ofender Lucas pelo seu corpo - o que fez os participantes ficarem revoltados.

O termo, que nada mais é do que um meme que tomou as redes sociais recentemente, inclusive, já foi utilizado pelo MC. Na manhã desta quinta-feira, 01, os internautas resgataram um vídeo em que o cantor aparece brincando com a palavra.