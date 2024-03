BBB 24: Esposa abre o jogo sobre relação com o pai de Davi

Em entrevista à CARAS Brasil, Mani Rego, esposa de Davi, contou como tem sido acompanhar a trajetória do marido no BBB 24 ao lado do sogro

Acompanhando a reta final de Davi (21) no BBB 24, sua esposa, Mani Rego (41) aproveitou o final de semana em Salvador para passar um tempo ao lado do sogro e alguns amigos. Em entrevista à CARAS Brasil, ela abriu detalhes sobre a relação com Demerval de Brito, pai do brother.

"[Nós temos] uma relação familiar de muito respeito e afeto", conta Mani. O pai de Davi é bastante discreto e não costuma aparecer muito nas redes sociais, porém, a esposa do motorista de aplicativo conta que ele também acompanha o filho no BBB 24 .

"Estamos vendo [o programa] com muita atenção, fé e esperança. Mas com a ansiedade e a saudade lá em cima, contando os dias para ele chegar à final com êxito", completa a influenciadora e empreendedora, que já alcançou 1 milhão de seguidores em seu perfil do Instagram.

No início da dinâmica desta semana, Davi conseguiu se salvar do Paredão ao vencer a prova Bate e Volta. Ele disputava a permanência no reality com Alane (25) e Raquele (23), que foram para a berlinda ao lado de Beatriz (23).

A formação do 13º Paredão começou com o anjo Matteus (27), já imune, escolhendo Beatriz para também ser imunizada. Na sequência, Raquele usou o Poder Curinga para revogar o privilégio que a integrante do quarto Fadas ganhou do aliado.

Na sequência, Giovanna (28), Líder da semana, indicou justamente Beatriz para o Paredão. Então, os confinados começaram uma votação aberta entre os indicados na Mira do Líder, e Davi foi escolhido pelos membros da casa para disputar a permanência na casa mais vigiada do Brasil.

Depois, os brothers seguiram para a votação no confessionário e Alane foi a escolhida para ir ao Paredão. Em seguida, o grupo dos pré-emparedados e indicada do Líder foi chamado ao confessionário e, em consenso, escolheram Raquele para a berlinda. Na Prova Bate e Volta, Davi conseguiu se salvar.

