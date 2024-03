BBB 24: Quem deve ser eliminado? Vote na enquete entre Alane, Beatriz e Raquele

13º Paredão do BBB 24 foi formado na noite deste domingo, 17, levando Alane, Beatriz e Raquele para a berlinda; vote em quem deve deixar o reality

Mais um Paredão se formou no BBB 24 sob o comando de Tadeu Schmidt (49), na noite deste domingo, 17. Após a indicação do Líder, votação aberta, Poder Curinga, votos no confessionário, consenso entre os indicados e uma Prova Bate e Volta, Alane (25), Beatriz (23) e Raquele (23) acabaram na berlinda da semana.

A dinâmica da semana começou com o anjo Matteus (27), que já estava imune, escolhendo Beatriz para também ser imunizada. Na sequência, Raquele usou o Poder Curinga para revogar o privilégio que a integrante do quarto Fadas ganhou do aliado.

Na sequência, Giovanna (28), Líder da semana, indicou justamente Beatriz para o Paredão. Então, os confinados começaram uma votação aberta entre os indicados na Mira do Líder, e Davi (21) foi escolhido pelos membros da casa para disputar a permanência na casa mais vigiada do Brasil.

Depois, os brothers seguiram para a votação no confessionário e Alane foi a escolhida para ir ao Paredão. Em seguida, o grupo dos pré-emparedados e indicada do Líder foi chamado ao confessionário e, em consenso, escolheram Raquele para a berlinda. Na Prova Bate e Volta, Davi conseguiu se salvar.

SAIBA QUEM VOTOU EM QUEM NA VOTAÇÃO ABERTA

Alane votou em MC Bin Laden;

Beatriz votou em MC Bin Laden;

Davi votou em MC Bin Laden;

Fernanda votou em Davi;

Isabelle votou em MC Bin Laden;

Leidy votou em Davi;

Lucas votou em Davi;

Matteus votou em MC Bin Laden;

MC Bin Laden votou em Davi;

Pitel votou em Davi;

Raquele votou em Davi;

SAIBA QUEM VOTOU EM QUEM NO CONFESSIONÁRIO

Alane votou em MC Bin Laden;

Davi votou em MC Bin Laden;

Beatriz votou em MC Bin Laden

Fernanda votou em Alane;

Isabelle votou em Lucas;

Leidy votou em Isabelle;

Lucas votou em Alane;

Matteus votou em MC Bin Laden;

MC Bin Laden votou em Alane;

Pitel votou em Alane;

Raquele votou em Alane.