BBB 24: Beatriz, Alane e Raquele disputam décimo terceiro paredão

Beatriz, Alane e Raquele disputam décimo terceiro paredão do Big Brother Brasil 24,

Como foi a formação do paredão

A noite começou com o Anjo autoimune Matteus imunizando Beatriz. Em seguida, Raquele optou por usar o Poder Coringa, intitulado Poder da Verdade e retirou a imunidade de Bia. Em seguida, a Líder Giovanna indicou Beatriz direto ao paredão.

Na primeira votação da casa, em aberto, os brothers deveriam votar nos participantes que estavam Na Mira do Líder. Bia já estava no paredão e Matteus estava imunizado, Alane, MC Bin Laden e Davi podiam ser votados e com 6 votos, Davi foi o mais votado pela casa.

Depois, os brothers votaram novamente no confessionário e Alane recebeu 5 votos e também foi para a berlinda.

Os indicados ao Na Mira do Líder deveriam dar um Contragolpe em consenso e escolheram mandar Raquele.

Davi, Alane e Raquele disputaram a Prova Bate e Volta, mas Davi levou a melhor e se livrou da berlinda.