BBB 24: Raquele desistiu de carreira musical por condições da família, diz equipe

Em entrevista à CARAS Brasil, a assessoria de Raquele ainda abriu o jogo sobre a possibilidade da sister focar na música após o BBB 24

Raquele (22) se tornou assunto na web após cantar a música Leão, de Marília Mendonça (1995-2021), na festa do BBB 24 desta sexta, 15. A voz da sister recebeu diversos elogios e, de acordo com sua equipe, ela tinha o sonho de seguir uma carreira musical.

Em entrevista à CARAS Brasil, a equipe de Raquele contou que ela faz parte da igreja católica e sempre cantou em sua comunidade, Nova Colatina. Segundo Dhienyfer, sua assessora, a participante do BBB 24 tinha Marília Mendonça como inspiração.

"Quando Marília Mendonça estourou na música ela se encantou pela história da cantora e por ela cantar e tocar sertanejo, foi então que através dessa inspiração, ela pediu ao pai um violão e foi presenteada", afirma.

"Ela aprendeu a tocar sozinha e começou a gravar vídeos cantando nas redes sociais. Ela tinha vontade de seguir a carreira, mas a família não tinha condições de investir", completou a assessora, que também contou que Raquele sonhava em participar do reality The Voice, porém nunca chegou a se inscrever.

Ela conta que os amigos e familiares próximos torcem para que ela tenha oportunidades no mundo da música após o fim do programa. "No que depender de nós, familiares, amigos e torcida: com certeza sim. Mas deixaremos essa decisão final nas mãos dela. Incentivo, apoio e investimento não faltarão."

Nos comentários de seu perfil oficial do Instagram, fãs e internautas elogiaram a voz da sister. "Queria mais vídeos dela cantando", escreveu um. "Esse vozeirão em, detalhe sem aparelhos de efeitos como outros famosos tem, Raquele entregando com esse vozeirão", disse outro. "Teremos uma cantora?", perguntou uma terceira.

CONFIRA VÍDEO DE RAQUELE CANTANDO MARÍLIA MENDONÇA NO BBB 24: